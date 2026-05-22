Hulajnoga, kolizja, salto i mandat

Czy można wjechać na przejście dla pieszych hulajnogą elektryczną, zrobić salto i cało wyjść z tej sytuacji? Zwykle nie, ale tym razem się udało. Zob. film ku przestrodze.

Mowa tu o pewnym 17-latku, który wjechał z impetem hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Elblągu, wprost pod nadjeżdżający samochód. Kierujący potrącił go, ale na szczęście na potłuczeniach się skończyło.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego ukarali 17-latka dwoma mandatami w wysokości 1500 złotych za spowodowanie kolizji oraz 500-złotowym za... brak uprawnień do kierowania hulajnogą, gdyż 17-latek nie posiadał karty rowerowej.

Rodzice młodego mężczyzny zobowiązali się także do pokrycia szkody w uszkodzonym aucie.