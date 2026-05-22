Mecz o utrzymanie

Przed Olimpią być może ostatni rozdział długiej i nerwowej opowieści o walce o utrzymanie. W sobotnie popołudnie na A8 przyjedzie ostatni w tabeli Znicz Biała Piska, drużyna próbująca już bardziej dotrwać do końca sezonu niż realnie odmienić swój los. Dla żółto-biało-niebieskich otwiera się szansa, żeby definitywnie odłożyć kalkulatory, zamknąć temat i wreszcie zacząć spoglądać na kolejną kampanię ze świadomością pozostania w III lidze.

Znicz w rozsypce

Liczby są brutalne. Zaledwie 12 punktów, bilans bramkowy 24:98 i serie bolesnych porażek, które pokazują skalę problemów Znicza. Siedem straconych goli z Wigrami, siedem z Lechią Tomaszów Mazowiecki, wysokie przegrane z ŁKS Łomża, Mławianką czy Ząbkovią pokazują skalę defensywnych problemów. Drużyna traci średnio trzy gole na mecz, a wiele spotkań wygląda podobnie. Jedna stracona bramka powoduje rozsypanie całej konstrukcji, po czym rozmiary porażki zaczynają lawinowo rosnąć.

Patrząc wyłącznie na tabelę, można byłoby uznać ten mecz za wymarzony moment dla Olimpii na postawienie przysłowiowej kropki nad i. Piłka nożna bardzo rzadko bywa jednak aż tak prosta, szczególnie dla zespołu znajdującego się pod presją. Olimpia doskonale wie, czym pachniały ostatnie tygodnie. Seria siedmiu kolejnych meczów bez zwycięstwa sprawiła, że drużyna coraz mocniej zaczęła oglądać się za siebie. Każdy kolejny weekend przynosił nowe kalkulacje, śledzenie wyników rywali i coraz większy niepokój wokół sytuacji w tabeli. Paradoks polegał jednak na tym, że mimo kryzysu żółto-biało-niebiescy przez cały czas pozostawali zależni wyłącznie od siebie.

Wszystko w rękach Olimpii

Na dwie kolejki przed końcem sezonu Olimpia wciąż znajduje się w miejscu, które daje utrzymanie, ale przy Agrykola nikt nie ma już ochoty żyć wyłącznie tabelą. Żółto-biało-niebiescy mają 37 punktów, trzy więcej od GKS-u Bełchatów i cztery przewagi nad GKS-em Wikielec i Bronią Radom.

Ostatni remis pozwolił przerwać fatalną serię porażek i choć nie rozwiązał wszystkich problemów, dał drużynie odrobinę tlenu przed finiszem rozgrywek. Terminarz ułożył się dla elblążan w sposób, którego trudno nie odczytywać jako ogromnej szansy. Najpierw domowe spotkanie z ostatnim zespołem ligi, później wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego. W teorii wszystko wygląda więc idealnie pod Olimpię, bo zwycięstwo ze Zniczem Biała Piska zapewni utrzymanie i pozwoli uniknąć nerwowego zakończenia sezonu.

Problem polega jednak na tym, że ostatnie tygodnie bardziej przypominały walkę z własnymi słabościami niż spokojny marsz po ligowe punkty. Kolejne mecze bez zwycięstwa sprawiły, że wokół drużyny zaczęło narastać zmęczenie, napięcie i coraz większa presja, a każde następne spotkanie wyglądało jak egzamin z odporności psychicznej.

Ostatni remis przyniósł trochę oddechu, ale w Elblągu nikt nie zamierza udawać, że wszystko nagle wróciło do normy. Przy Agrykola oczekiwania są bardzo proste. Nie chodzi już o „ważny punkt” czy umiarkowany optymizm. Olimpia potrzebuje zwycięstwa, które definitywnie zamknie temat utrzymania i pozwoli wreszcie wyrwać się z chaosu ciągnącego się za tym zespołem od wielu tygodni.

Jesień, która dziś niewiele znaczy

Historia pierwszego, bezpośredniego meczu w tym sezonie pokazała już, że Olimpia potrafi znaleźć sposób na Znicz Biała Piska. Dokładnie 8 listopada żółto-biało-niebiescy wygrali na wyjeździe 2:0 po dwóch trafieniach Oskara Kordykiewicza i praktycznie od pierwszych minut kontrolowali przebieg spotkania.

Elblążanie grali spokojnie, dojrzale i bez większych komplikacji wywiązali się z roli faworyta. Obecnie podobieństw można jednak szukać wyłącznie w tabeli i pozycji obu drużyn. Stawka obecnego meczu jest dla Olimpii zdecydowanie większa niż wtedy. W listopadzie był to po prostu kolejny ligowy wieczór i następny krok w sezonie, który wydawał się jeszcze długi.

Teraz chodzi już o coś znacznie poważniejszego niż same trzy punkty. Przy Agrykola nikt nie chce kolejnego tygodnia życia w napięciu, oglądania się na rywali i liczenia kolejnych wariantów utrzymania. Ten mecz ma dać Olimpii spokój, którego od dawna w Elblągu brakuje. Ma zamknąć chaos ciągnący się za żółto-biało-niebieskimi od wielu tygodni i sprawić, że ostatnia kolejka nie będzie kolejnym rozdziałem nerwowej walki o przetrwanie.

Matematyka kontra futbol

Symulacje przygotowane przez Symuliga.pl pokazują, że najczarniejsze scenariusze stają się coraz mniej prawdopodobne. Szansa Olimpii na zajęcie 14. miejsca wynosi obecnie 4,2 procent, natomiast ryzyko zakończenia sezonu na 15. pozycji to już tylko 0,4 procent. Liczby mogą uspokajać, ale futbol bardzo często drwi z matematyki. Właśnie dlatego sobotnie spotkanie będzie czymś więcej niż starciem trzynastej drużyny ligi z jej outsiderem. Dla Olimpii to okazja, żeby po tygodniach chaosu odzyskać spokój oraz przypomnieć sobie i kibicom, że utrzymanie najpewniej buduje się na własnych wynikach, a nie na nerwowym śledzeniu tabeli i cudzych potknięć.

Olimpia Elbląg - Znicz Biała Piska w sobotę, 23 maja, godz. 17. Stadion Miejski, ul. Agrykola 8.