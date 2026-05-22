Czytelnicy: Poranki i wieczory niebezpieczne bez świateł

- W godzinach porannych wyłączono sygnalizację świetlną na głównych skrzyżowaniach w Elblągu, a właśnie wtedy jest tam wzmożony ruch. Mieszkańcy jadą autami do pracy, do tego są piesi i tramwaje. Tworzy się chaos i jest zagrożenie wypadkami – piszą w mailach od redakcji nasi Czytelnicy. Departament Zarządu Dróg wyjaśnia, że zmianę godzin pracy sygnalizacji świetlnej wprowadzono po analizie natężenia ruchu i statystyk zdarzeń drogowych. Pod uwagę wzięto też opinię w tej sprawie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- Między godziną 5 a 6 wyłączono sygnalizację świetlną na głównych skrzyżowaniach w Elblągu: Ogólna, Al. Odrodzenia, Płk Dąbka, Teatralna, Nowowiejska, 12 lutego, Hetmańska, całej Bema i Grunwaldzka. Rano na tych skrzyżowaniach jest wzmożony ruch, ludzie spieszą się do pracy, często w ruchu biorą udział samochody, piesi i tramwaje. Powoduje to zatory i zagrożenia wypadkiem. Jest to dla mnie i dla innych mieszkańców Elbląga, z którymi rozmawiałam, temat istotny. Tak duże skrzyżowania są obarczone ryzykiem wypadków ze względu na wzmożony rano ruch: ludzie jeżdżą do pracy na Modrzewinę, do GE i niestety nie jeżdżą wolno – napisał do nas w mailu Czytelnik.

Mieszkaniec zauważa też, że sygnalizacja działa w tych miejscach krócej, jest wyłączana o godz. 21. Zaznacza, że w Departamencie Zarządu Dróg nie uzyskał wyjaśnień w tej sprawie i prosi redakcję o interwencję. W odpowiedzi na nasze pytania urzędnicy podkreślają, że zmianę godzin pracy sygnalizacji świetlnej wprowadzono po analizie natężenia ruchu, statystyk zdarzeń drogowych oraz konsultacjach w ramach prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Zarządu Komunikacji Miejskiej oraz radnych.

- Celem było uporządkowanie i ujednolicenie pracy 45 sygnalizacji funkcjonujących w mieście (powstałych na przestrzeni kilkudziesięciu lat). Z przeprowadzonych badań wynika, że w godz. 5-6 ruch na głównych skrzyżowaniach stanowi ok. 18 proc. natężenia z godzin szczytu. Jednocześnie wszystkie skrzyżowania posiadają pełne oznakowanie pionowe i poziome. Przy ustalaniu harmonogramów uwzględniono również zgłoszenia mieszkańców dotyczące ograniczenia sygnałów dźwiękowych w godzinach ciszy nocnej – wyjaśnia zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta.

Kierowcy mają się doczekać wreszcie tzw. „zielonej fali”. Poinformowano nas, że kończą się prace związane z połączeniem sygnalizacji na głównej osi przejazdu miasta, od ul. Hetmańskiej przez 12 Lutego po ul. Płk. Dąbka w jeden skoordynowany system. To ma poprawić płynność ruchu. Po sygnałach od mieszkańców urzędnicy podjęli już decyzję o wydłużeniu pracy sygnalizacji na skrzyżowaniu 12 Lutego - Królewiecka - Dąbka - Nowowiejska - Teatralna i będzie ona czynna w godz. 5-23.

- Równocześnie przygotowywane są zmiany w programie działania sygnalizacji na tym skrzyżowaniu. Mają one usprawnić ruch samochodowy poprzez likwidację priorytetu dla tramwaju linii nr 2, który obecnie wydłuża czas oczekiwania kierowców na części relacji – czytamy w mailu przesłanym nam przez zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta.

Urzędnicy zaznaczają, że wprowadzone rozwiązania są monitorowane, a kolejne uwagi mieszkańców mają być analizowane podczas najbliższego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.