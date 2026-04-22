Mapa Mody Odpowiedzialnej

Z okazji Dnia Ziemi Gmina Miasto Elbląg i Fashion Revolution Polska zapraszają mieszkańców Elbląga do wspólnego tworzenia Mapy Mody Odpowiedzialnej miasta.

Interaktywna mapa pozwala łatwo odnaleźć punkty takie jak zakłady szewskie, krawieckie i kaletnicze, pasmanterie, sklepy z odzieżą używaną, kursy i szkoły szycia, a także punkty zbiórki niechcianych ubrań, sklepy charytatywne i inne miejsca związane z modą odpowiedzialną. Pomaga w ten sposób mieszkańcom korzystać z ulubionych tekstyliów, obuwia i dodatków dłużej i lepiej, a lokalnym przedsiębiorcom pozwala dotrzeć do nowych klientów.

Ale aby było to możliwe, wspólnie zmapujmy modę odpowiedzialną w Elblągu!

Każdy może zgłosić do mapy miejsce, które zna i odwiedza albo sam prowadzi. Jakich miejsc szukamy?

Punkty krawieckie i szewskie,

sklepy charytatywne,

pasmanterie,

szkolenia i warsztaty,

wymianki odzieżowe,

domy sąsiedzkie i instytucje udostępniające maszyny do szycia,

miejsca, w których można oddać rzeczy, by powstało z nich coś nowego,

wyjątkowe butiki i second-handy, i wiele innych miejsc.

To wszystko może znaleźć się na mapie.

Aby zgłosić miejsce wystarczy wypełnić krótki formularz online: https://fashrev.pl/elblag-mapuje-mode-odpowiedzialna/