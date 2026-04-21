Wyjątkowy ładunek w porcie

W elbląskim porcie dzisiaj (21 kwietnia) odbył się załadunek na barkę wielkogabarytowego urządzenia wyprodukowanego na Modrzewinie przez firmę Proxmus. Popłynie do klienta w Danii. Zobacz zdjęcia.

Proxmus cyklicznie wykorzystuje drogę wodną do transportu swoich produktów. Są one transportowane nocą z Modrzewiny do elbląskiego portu, gdzie odbywa się załadunek na odpowiednią barkę. Tym razem wielkogabarytowe urządzenie popłynie z Elbląga do Danii.

- Takie realizacje pokazują, jak duży potencjał drzemie w lokalnych firmach oraz jak ważna jest odpowiednia infrastruktura. Właśnie dlatego konsekwentnie pracujemy nad rozbudową portu i budową nowego terminala przy ul. Żytniej. To inwestycja, która otworzy naszym przedsiębiorcom i przyszłym inwestorom jeszcze szerszy dostęp do rynków międzynarodowych i usprawni logistykę dla branż wymagających specjalistycznych rozwiązań transportowych – napisał Michał Missan, prezydent Elbląga w swoich mediach społecznościowych.

O podobnych załadunkach pisaliśmy w 2021 i 2024 roku.