Drugie podejście do osiedla

Inwestor z Ostródy złożył ponownie do elbląskiego ratusza wniosek o lokalizację osiedla mieszkaniowego między ul. Częstochowską, Legionów i ks. Tylutkiego. Co się zmieniło w porównaniu z poprzednim wnioskiem?

Pierwszy wniosek w tej sprawie, złożony po koniec stycznia, Ekobud z Ostródy wycofał przed jedną z sesji Rady Miejskiej po licznych uwagach mieszkańców, o czym pisaliśmy tutaj. Radni nie mieli więc okazji się nim zająć.

Niedawno do ratusza wpłynął nowy wniosek o lokalizację osiedla mieszkaniowego między ul. Legionów, Częstochowską i ks. Tylutkiego i procedura na podstawie ustawy lex deweloper rusza od początku. Mieszkańcy ponownie mogą zgłaszać swoje uwagi, ponownie też swoje opinie wydadzą uprawnione instytucje. Czas gra tu istotną role, bo tylko do 30 czerwca obowiązują przepisy tzw. ustawy lex deweloper, na mocy których to Rada Miejska jest uprawniona do wyrażenia zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowych nawet niezgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego.

Co się zmieniło?

Z naszej analizy wynika, że jedną z głównych zmian, jakie wprowadził inwestor we wniosku, jest wysokość budynków. W poprzedniej wersji miały powstać dwa ośmiokondygnacyjne i jeden o sześciu kondygnacjach, w aktualnej – dwa dziewięciokondygnacyjne i jeden o czterech kondygnacjach.

- Układ urbanistyczny projektowanej zabudowy składa się 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wielopoziomowych hal garażowych, i garaży indywidualnych. W budynkach przewidziano komunikację pionową w formie oddymianej klatki schodowej i windy zapewniającą dostęp do wszystkich kondygnacji również dla osób z niepełnosprawnościami. Budynki B1 i B2 składają się z 9 kondygnacji nadziemnych natomiast budynek B3 posiada 4 kondygnacje nadziemne.Podstawowym przeznaczeniem wszystkich kondygnacji nadziemnych są cele mieszkalne. Wejścia do budynku zlokalizowano na parterze każdego budynku – czytamy we wniosku inwestora. - W kondygnacjach podziemnych bezpośrednio pod budynkiem zlokalizowano komórki lokatorskie, pomieszczenia na wózki i rowery, pomieszczenia techniczne i oraz gospodarcze. W poziomie piwnic (budynek B1) znajdują się również garaże indywidualne z bezpośrednim dostępem z zewnątrz oraz wielostanowiskowa hala garażowa. Obiekty ze względu na dużą różnicę w terenie wynosząca kilka metrów posadowione zostaną na różnych poziomach. Istniejące ukształtowanie terenu pozwala na zastosowanie w budynku B1 3 kondygnacyjnej hali garażowej z odrębnymi wjazdami. Budynek B2 położny w głębi działki wyposażony zostanie w 2 hale garażowe, natomiast budynek B3 w jedną.

W sumie mają tu być 333 miejsca parkingowe. Liczbę mieszkań określono między 230 a 280. Inwestor zwiększył też o 5 procent powierzchnię terenów zielonych. Jedna z działek ma być w pełni przeznaczona na ogólnodostępny teren rekreacyjny.

- Na garażach wielostanowiskowych projektuje się stropodach odwrócony pozwalający na wegetację niskiej roślinności i rozporządzenie wody opadowej po terenie inwestycji. Zwiększenie ilości terenów biologicznie czynnych pozwoli na retencję wód opadowych na terenie działki odciążając kanalizacje deszczową. Zieleń podnosi walory estetycznej planowanej zabudowy i powoduje obniżenie temperatur powierzchni szczególnie w okresie letnim – czytamy we wniosku.

Co dalej w tej sprawie?

Mieszkańcy mają trzy tygodnie, licząc od 20 kwietnia, na składanie swoich uwag do wniosku (jest dostępny tutaj).

Uwagi można zgłaszać elektronicznie na adres: dua@umelblag.pl lub pisemnie na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.