Mariusz Błaszczak w Elblągu: „Nasycamy wojskiem polskim wschodnią część naszego kraju”

Pierwszy w tym roku turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczął się dziś (16 stycznia) w 35 jednostkach wojskowych w kraju. W Elblągu w siedzibie 16. Pułku Logistycznego z ochotnikami spotkał się minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zobacz zdjęcia.

W całym kraju do dobrowolnej służby zgłosiło się teraz niemal 2,5 tys. ochotników. W Elblągu miejsc na I turnus przygotowano 130, na wszystkie zgłosili się ochotnicy. Ich szkolenie uroczyście rozpoczęło się dzisiaj wręczeniem im broni „w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”.

- Jej posiadanie to zaszczyt, ale przede wszystkim odpowiedzialność i obowiązek - mówił do ochotników generał brygady Wojciech Ziółkowski, dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. - Przed wami czas szkolenia, zdobywania wiedzy i umiejętności wojskowych. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa stwarza wam niepowtarzalną możliwość zostania żołnierzami zawodowymi – podkreślił.

- Naszym celem jest wzmacnianie wojska polskiego, naszym celem jest to, żeby wojsko polskie było coraz liczniejsze, szczególnie we wschodniej części naszego kraju - mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podkreślał też, że jednostkom sukcesywnie dostarczany jest nowy sprzęt wojskowy. - Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest to najprostszą drogą prowadzącą do służby zawodowej. Liczę, że wszyscy spośród tych, którzy się zgłosili do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zostaną żołnierzami zawodowymi po przejściu również kursu specjalistycznego. Jestem o tym przekonany, że to jest właściwa droga, żeby zapobiec zagrożeniom. Zagrożenia mają charakter realny, dlatego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna – zaznaczył wicepremier. - My nie chcemy wojny, ale skoro chcemy pokoju, musimy szykować się do wojny – stwierdził. Powstawanie nowych struktur wojskowych, także w ramach 16. Dywizji Zmechanizowanej, określił jako „nasycanie wojskiem polskim wschodniej części kraju”.

Fot. Anna Dembińska

- Każdy z was, wstępujących do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, kierował się innymi motywami, ale wszystkich was tutaj łączył jeden cel: zostać żołnierzem - mówił płk Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. - Dzisiaj otrzymaliście mundur, została wręczona wam broń, zostaliście żołnierzami, ale zostaliście nimi nie sami dla siebie. Zostaliście żołnierzami Rzeczypospolitej Polskiej, jesteście żołnierzami wojska polskiego. Od dzisiaj zaszczytny obowiązek obrony naszych granic, ochrony naszej ludności, spoczywa także na waszych barkach – podkreślał płk Bryś.

Szkolenie ochotników w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej potrwa 28 dni. Przewiduje się uruchomienie łącznie ośmiu turnusów takiego szkolenia w 2023 r.