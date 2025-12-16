Miejskie obchody 55. rocznicy Grudnia 70
Władze Elbląga oraz Elbląskie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych, zapraszają mieszkańców w najbliższy czwartek (18 grudnia) na obchody 55. rocznicy wydarzeń Grudnia '70.
Program:
8.30 - Msza św. w intencji ofiar Grudnia '70 - Katedra pw. św. Mikołaja
9.30 - uroczystości przy pomniku Ofiar Grudnia '70
- odśpiewanie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej
- przemówienia okolicznościowe
- Apel Pamięci i salwa honorowa
- składanie kwiatów
Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga