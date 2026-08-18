UWAGA!

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Mieszkańcu, zastrzeż swój numer pesel!

 Elbląg, Mieszkańcu, zastrzeż swój numer pesel!

Minister Cyfryzacji wydał apel o pilne i bezpłatne Zastrzeżenie nr PESEL na platformie Gov.pl, w aplikacji mObywatel lub urzędzie, aby chronić swoje dane przed wyłudzeniami.

Jak zastrzec numer PESEL online

  • Wejdź na oficjalny portal Gov.pl lub uruchom aplikację mObywatel.
  • Znajdź i wybierz usługę Zastrzeż PESEL.
  • Zaloguj się przez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną lub e-dowód.
  • Zatwierdź wniosek jednym kliknięciem.

 

lub w urzędzie

  • Udaj się do dowolnego urzędu gminy lub miasta.
  • Zabierz ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport.
  • Złóż papierowy wniosek w urzędzie. Urzędnik pomoże i odpowie na pytania.

 

https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie


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