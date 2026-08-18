Mieszkańcu, zastrzeż swój numer pesel!
Minister Cyfryzacji wydał apel o pilne i bezpłatne Zastrzeżenie nr PESEL na platformie Gov.pl, w aplikacji mObywatel lub urzędzie, aby chronić swoje dane przed wyłudzeniami.
Jak zastrzec numer PESEL online
- Wejdź na oficjalny portal Gov.pl lub uruchom aplikację mObywatel.
- Znajdź i wybierz usługę Zastrzeż PESEL.
- Zaloguj się przez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną lub e-dowód.
- Zatwierdź wniosek jednym kliknięciem.
lub w urzędzie
- Udaj się do dowolnego urzędu gminy lub miasta.
- Zabierz ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport.
- Złóż papierowy wniosek w urzędzie. Urzędnik pomoże i odpowie na pytania.
https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie
zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta