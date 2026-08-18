Mieszkańcu, zastrzeż swój numer pesel!

Minister Cyfryzacji wydał apel o pilne i bezpłatne Zastrzeżenie nr PESEL na platformie Gov.pl, w aplikacji mObywatel lub urzędzie, aby chronić swoje dane przed wyłudzeniami.

Jak zastrzec numer PESEL online Wejdź na oficjalny portal Gov.pl lub uruchom aplikację mObywatel. Znajdź i wybierz usługę Zastrzeż PESEL. Zaloguj się przez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną lub e-dowód. Zatwierdź wniosek jednym kliknięciem. lub w urzędzie Udaj się do dowolnego urzędu gminy lub miasta. Zabierz ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport. Złóż papierowy wniosek w urzędzie. Urzędnik pomoże i odpowie na pytania. https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta