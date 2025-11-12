Movember. Panowie, czas na badania!

UWAGA!

Listopad to miesiąc, w którym mężczyźni na całym świecie zapuszczają wąsy, by przypomnieć jak ważne są profilaktyczne badania i troska o zdrowie. Akcja Movember to nie tylko symboliczny wąs – to przede wszystkim apel, by nie odkładać wizyty u lekarza i badań, które mogą uratować życie.

Rak prostaty – najczęstszy nowotwór u mężczyzn

Na Warmii i Mazurach z rakiem prostaty zmaga się 8 131 panów – to najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn w regionie. Jest to również jeden z najpoważniejszych męskich nowotworów. Wczesne wykrycie choroby daje ogromne szanse na całkowite wyleczenie, dlatego tak ważne są regularne badania urologiczne.

 

Najpoważniejsze męskie nowotwory

Do najpoważniejszych nowotworów u mężczyzn zaliczamy:

 

Rak prostaty – wykrywalny dzięki badaniom przesiewowym (m.in. test PSA, badanie palpacyjne urologa, badanie obrazowe).

Rak jąder – często rozpoznawalny we wczesnym stadium dzięki samobadaniu jąder, w razie niepokojących zmian wymaga pilnej konsultacji urologa i badania obrazowego.

Rak pęcherza moczowego – objawy (np. krwiomocz) wymagają szybkiej diagnostyki: badania moczu, badania obrazowe i cystoskopia.

Rak jelita grubego (często dotyczy mężczyzn) – wykrywany w badaniach przesiewowych (testy na krew utajoną, kolonoskopia).

 

Większość z tych nowotworów można wykryć we wczesnym stadium – wystarczy podstawowa diagnostyka, w tym badanie PSA (poziom antygenu sterczowego), USG jamy brzusznej i konsultacja urologiczna.

Coraz więcej mężczyzn dba o siebie

Dzięki akcjom takim jak Movember świadomość zdrowotna wśród mężczyzn systematycznie rośnie. Coraz częściej panowie decydują się na profilaktykę i wizyty u specjalistów. Widać to również w statystykach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

w 2022 roku odnotowano 39 864 wizyty urologiczne,

w 2024 roku liczba to wzrosła do 47 385.

 

To wyraźny sygnał, że mężczyźni coraz lepiej rozumieją, że zdrowie to inwestycja – nie tylko w siebie, ale i w swoich bliskich.

Wezwanie do działania

- Movember to prosty, ale bardzo skuteczny impuls – przypomnienie, że profilaktyka ma moc. Widzimy realny efekt: coraz więcej mężczyzn zgłasza się do urologa i wykonuje badania. To daje im szansę na wcześniejsze wykrycie chorób i skuteczniejsze leczenie. Zachęcam wszystkich panów: nie zwlekajcie z wizytą – zdrowie warto sprawdzać regularnie – apeluje Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa W-M OW NFZ.

Badania profilaktyczne są szybkie, bezbolesne i dostępne bez skierowania w ramach programów profilaktyki zdrowotnej. Wystarczy zgłosić się do urologa lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który zleci odpowiednie testy.

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ zachęca wszystkich mężczyzn – niezależnie od wieku – do regularnych badań i rozmów o zdrowiu. Nie czekaj aż będzie za późno. Zadbaj o siebie już dziś – dla siebie i dla tych, którzy Cię kochają.

oprac. Agnieszka Budziszewska, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji W-M OW NFZ

  • Polskie szpitale znalazły się na skraju bankructwa, a Narodowy Fundusz Zdrowia właściwie już dziś jest niewypłacalny a tu takie info dobra p r o p a g a n d a
  • Super tylko zabrakło informacji czy można i gdzie zapisać się na takie badania. Jakie terminy ? listopad 2035 czy cos szybciej ?
  • Namawianie na badania nazywasz propagandą? Wygląda na to, że albo sam nie chodziłeś do lekarza, albo najwyższa pora na hospitalizację w oddziale zamkniętym. Może inaczej: zastanów się jeszcze raz, zanim cokolwiek napiszesz.
  • Na raka jąder chorują najczęściej mężczyźni przed czterdziestką, darmowe badania w tym zakresie w ramach ogólnego programu dla osób 40+.... A rak prostaty? Rak jelita grubego? Gdzie jakiś konkretny program profilaktyki dla mężczyzn, jak ten dotyczący profilaktyki raka piersi dla kobiet????
