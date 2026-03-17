Możesz pomóc kotom z Elbląga

1 marca 2026 roku wraz z portalem Ratujemy Zwierzaki rozpoczynamy VIII edycję akcji „Mruczek sam nie poprosi o pomoc". Akcja potrwa do 31 marca 2026 roku (z możliwością przedłużenia w formie tzw. dogrywki). W tym czasie będziemy zbierać środki, które przeznaczymy na zakup wysokiej jakości suchej i mokrej karmy dla Państwa podopiecznych. W tegorocznej edycji bierze udział 26 wybranych miejsc, które – naszym zdaniem – znajdują się obecnie w szczególnie trudnej sytuacji.

Darczyńcy wspierają akcję poprzez zakup symbolicznych „miseczek" karmy. Jedna miseczka ma wartość 5 zł. Darczyńca może kupić dowolną ich liczbę, co ułatwia wyobrażenie realnej pomocy – np. wpłata 50 zł oznacza zakup 10 miseczek karmy. Podobnie jak w poprzedniej edycji, również w tym roku chcemy szczególnie wyróżnić te placówki, które otrzymają największe wsparcie od Darczyńców.

Całość środków zebranych podczas zbiórki prowadzonej na portalu Ratujemy Zwierzaki (po odjęciu prowizji), a także fundusze pochodzące z innych kanałów płatności, zostaną przekazane wyłącznie do 10 placówek, które zdobędą największą liczbę „miseczek". Oznacza to, że najlepsza dziesiątka otrzyma dodatkowy bonus finansowy przeznaczony na zakup karmy dla kotów i kociąt.

Jak wyłonimy pierwszą dziesiątkę?

Na indywidualnej stronie każdej placówki znajduje się licznik aktualizowany w czasie rzeczywistym, który pokazuje łączną liczbę „miseczek" kupionych przez Darczyńców. Zebrane w ten sposób środki przeznaczamy na zakup karmy dla wybranego miejsca.

W naszej akcji nikt nie przegrywa

Nawet jeśli dana placówka nie znajdzie się w pierwszej dziesiątce i nie otrzyma dodatkowych środków np. ze zbiórki na Ratujemy Zwierzaki, nadal otrzyma karmę odpowiadającą wartości zakupionych przez Darczyńców „miseczek". Minimalny próg umożliwiający złożenie zamówienia na karmę to 20 miseczek, czyli równowartość 100 zł.

Indywidualne podstrony placówek

Każda placówka uczestnicząca w akcji posiada własną podstronę, na której znajduje się mechanizm umożliwiający przekazywanie darowizn. Darczyńca wybiera liczbę miseczek, podaje adres e-mail, akceptuje regulaminy i po kliknięciu przycisku ZAPŁAĆ zostaje przekierowany do systemu płatności. Lista adresów podstron znajduje się poniżej.

Regulamin akcji

Reprezentanci wszystkich placówek biorących udział w akcji automatycznie akceptują regulamin dostępny na stronie: https://nakarmmruczka.org/regulamin-akcji/ Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią, szczególnie z częścią dotyczącą zasad wykluczenia z udziału w akcji.

