 Możesz pomóc Nikodemowi wrócić do zdrowia

- Otrzymaliśmy ostateczny termin operacji Nikodema – 9 marca 2026 roku! To już tak naprawdę za chwilę! Czas, który nam pozostał na zebranie środków, jest dramatycznie krótki! Boimy się, że nie zdążymy... Że operacja nie będzie mogła się odbyć - piszą rodzice chłopca na stronie internetowej zbiórki. Mały elblążanin doznał urazu podczas porodu, potrzebuje operacji barku.

Nasz synek, Nikodem jest jeszcze tak malutki, a już musi walczyć o coś, czego żadne dziecko nie powinno tracić w pierwszych chwilach życia! O sprawną rączkę... Zamiast spokojnego początku, zamiast ciepła i bezpieczeństwa, spotkał go ból.

Podczas porodu Nikoś doznał urazu. Ten jeden moment zmienił wszystko. Uszkodzony splot barkowy, porażenie Erba… słowa, których żaden rodzic nie chce usłyszeć. Od tamtej chwili każdy dzień to walka. Rehabilitacja metodą Vojty (i nie tylko), która wyciska łzy z oczu jemu i nam. Wizyty u specjalistów, prywatne konsultacje, wyjazdy do neurochirurga w Katowicach. Patrzymy, jak nasz maleńki chłopczyk próbuje poruszyć rączką, jak bardzo chce… A nie może!

W połowie lutego 2026 roku usłyszymy to, czego się boimy, ale wiemy, że to konieczne. Nikodem będzie potrzebował operacji. W Polsce dzieci z takim urazem rzadko odzyskują pełną sprawność. My nie chcemy dla naszego synka „trochę lepiej”. Chcemy, by żył jak jego rówieśnicy. By bawił się, wspinał, rysował, przytulał nas obiema rączkami. Chcemy, by miał szansę na pełne życie, nie na życie z ograniczeniami, które nie są jego winą (...).

Niestety taka szansa wiąże się z ogromnymi kosztami. Rehabilitację i wizyty opłacamy sami, ale operacja za granicą to kwota, której nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Czas ucieka. Im szybciej Nikodem przejdzie operację, tym większe ma szanse na pełną sprawność. Każdy dzień zwłoki działa na jego niekorzyść.

Dlatego prosimy o pomoc. O wsparcie, które może odmienić całe jego życie. Każda złotówka to krok bliżej do tego, by nasz synek mógł ruszyć rączką. By mógł żyć bez bólu, bez ograniczeń, bez konsekwencji urazu, który nie powinien się wydarzyć. Z całego serca dziękujemy za każdą pomoc. Wierzymy, że razem uratujemy przyszłość Nikodema!

Rodzice

Pomóc można tutaj.