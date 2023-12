Możesz pomóc tym, którzy pomagają

Co roku wielu mieszkańców kraju angażuje się w inicjatywę Szlachetnej Paczki, polegającej na idei "mądrej pomocy". Na pierwszej linii pomagania są wolontariusze oraz osoby i instytucje zaangażowane w coroczny finał nazywany "Weekendem cudów". Ich również można wesprzeć.

Podczas "Weekendu cudów (w tym roku 16-17 grudnia)", którego centrum w Elblągu jest Elbląski Park Technologiczny, pracy jest sporo, a wykonują ją wolontariusze Szlachetnej Paczki, ale także wspierający ich uczniowie, strażacy i wielu innych. Cała logistyka, przenoszenie i transport wielu darów, są wymagające.

Co roku odpowiedzialni za "Weekend cudów" są wspierani przez osoby prywatne, lokalne firmy, elbląską gastronomię itd.

- Szukamy przede wszystkim fundatorów napojów dla osób zaangażowanych w inicjatywę, ale mile widziane będzie też coś do jedzenia. Przez dwa dni intensywnie pracujemy nad rozwożeniem szlachetnych paczek do rodzin. Działamy bezinteresownie na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy - mówi Natalia Brant, jedna z wolontariuszek.

Chcący wesprzeć organizację "Weekendu cudów" mogą zgłaszać się dzwoniąc pod nr 721 668 317 lub przez Facebooka elbląskiej Szlachetnej Paczki.

"Setki Rodzin w potrzebie ciągle czekają - nie zostawmy ich bez wsparcia. Możesz je wybrać tylko do 15 grudnia" – czytamy na szlachetnapaczka.pl. Więcej tutaj.

"Ok. 1,8 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie w 2022 roku, w tym niemal 400 tys. dzieci oraz 290 tys. seniorów. 41 proc. gospodarstw domowych w Polsce nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych, osoby je tworzące żyją w sferze niedostatku.

Co czwarta rodzina włączona do Szlachetnej Paczki zaciągnęła kredyt na leczenie kogoś bliskiego lub utrzymanie godnych warunków życia. 34 proc. Rodzin ze Szlachetnej Paczki deklaruje zaniżone poczucie własnej wartości. Co piąta rodzina doświadcza wstydu" – to wnioski z tegorocznego Raportu o biedzie opublikowanego na stronie Szlachetnej Paczki. Cały raport można znaleźć tutaj.