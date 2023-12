Na Moniuszki pół na pół

- Jak to jest, że część chodnika jest odśnieżona, a część już nie? Kto za to odpowiada? - pyta nasz Czytelnik.

W środę (13 grudnia) dostaliśmy od Czytelnika zdjęcia ulicy Moniuszki. Na jednym, chodnik odśnieżony. Na drugim, wykonanym kilkaset metrów dalej, przy jednostce wojskowej, już nie. Zaciekawieni, postanowiliśmy sprawdzić, kto odpowiada za utrzymanie porządku na tej części ulicy.

- Jak to jest, że część chodnika jest odśnieżona, a część już nie? Kto za to odpowiada? - pyta nasz Czytelnik. - Przecież to można się zabić w taką pogodę!

Dbanie o porządek na przestrzeni przeznaczonej do użytku pieszych należy do Departamentu Zarządu Dróg lub do właścicieli nieruchomości, co wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu “uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości przy ul. Moniuszki, należy do obowiązków właścicieli nieruchomości”.

- Za drogę dla pieszych położoną wzdłuż nieruchomości, uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Zgodnie z powyższym, chodnik przy ul. Moniuszki zarówno na odcinku domków prywatnych, jak i jednostki wojskowej, przylega do nieruchomości (zarówno budynku, jak również gruntu), dlatego też nie jest objęty zimowym utrzymaniem w ramach działań Departamentu Zarządu Dróg – wyjaśnia Łukasz Mierzejewski.

Wynika z tego, że obowiązek utrzymania czystości na nieodśnieżonym chodniku należy bezpośrednio do jednostki wojskowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo elblążan, apelujemy do wojskowych o zadbanie o tę część drogi, by elblążanie nie połamali tam sobie nóg. Szczególnie, że wiele osób przechodzi tędy do CRW Dolinka.