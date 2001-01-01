Na straganie w dzień targowy...

UWAGA!

fot. Anna Dembińska

Elbląskie Święto Chleba nieodłącznie wiąże się z jarmarkiem. Co można kupić na elbląskiej starówce? Zobacz zdjęcia.

Zacznijmy od klasyki. Na Elbląskim Święcie Chleba nie może zabraknąć...

- ... pajdy ze smalcem, to nasz główny produkt. Można wziąć z ogórkiem, z podsmażaną cebulką, to się cieszy popularnością w każdym mieście, gdzie się wystawiamy. Ostatnio byliśmy w Gdańsku na Jarmarku Dominikańskim. Wydaje mi się, że popularność pajdy na jarmarkach to kwestia tradycji – mówi Bartosz obsługujący jedno ze stanowisk.

Na stoiskach są też sery, suszone owoce, napoje procentowe, nieśmiertelny oscypek z Zakopanego itd., ale nie brakuje też rzeczy spoza gastronomii. Na jarmarku znajdziemy zabawki, ubrania, torebki i generalnie „mydło i powidło”.

- Mam miód ze swojej pasieki, jest wielokwiatowy, rzepakowy, lipowy... – wymienia długą listę opcji Grzegorz Grzemiński, który ma pasiekę w Pasłęku liczącą 170 uli.

Nasz rozmówca powstrzymuje się od snucia teorii, „jaki miód jest dobry na co”. Kieruje się raczej preferencjami smakowymi klientów.

Jedno ze stanowisk ma wyraźnie „elbląski” klimat.

- Można u nas kupić koszulki i bluzy promujące Elbląg – podkreśla Barbara Pyśk. – Są też najróżniejsze kubki nawiązujące do naszego miasta. Są też puzzle i koszulki dla dzieci, siatki, plecaki. Jak przypływają nad rzekę stateczki to jest więcej zainteresowanych turystów, ale przychodzi też sporo elblążan i oni chcą promować nasze miasto i to jest w tym wszystkim najfajniejszą. Największą popularnością cieszą się chyba bluzy z napisem Elbląg i z elbląską katedrą. Dużo jest pytań także o elbląską formę przestrzenną, „Batmana” (właść. „Ikara” – red.).

Dodajmy, że jarmark potrwa do 24 sierpnia. Pełen program XIX Elbląskiego Święta Chleba można znaleźć tutaj.

red.

  • Ceny za te koszulki promujące Elbląg oraz bluzy to jakiś kosmos. Chciałem kupić z tak zwanym Batmanem z form przestrzennych ale cena mnie odstraszyła i zaraz sprowadziła na ziemię. Widać lepiej jechać i zrobić samemu zdjęcie tej formy przestrzennej i mieć pamiątkę.
  • Spodziewasz się tam przyzwoitych? Pajda w cenie bochna. A i pewnie tradycyjna zakręcona frytka po 15-18 jeden kartofel na szpadzie od szaszłyka.
  • Jest weto Pana Karola pod obnizką prądu o 30% tak więc za to wszystko należy podziękować pisowi i jego wyborcom. Oni i my wspólnie zapłacimy więcej ku chwale ojczyzny. A teraz płać i płacz.
  • Niby tak, ale nie musisz wtedy płacić za miejsce na Święcie i robisz to w czasie wolnym, a oni z tego żyją i jeszcze podatek muszą odprowadzić od zysku.
  • @KapitanSzyderca - To stoisko UM i te koszulki i bluzy są na co dzień sprzedawanie i nie sądzę aby oni płacili za miejsce.
  • Cóż za cudowne święto. A jakie piękne produkty. Ceny niskie i przystępne. Najwyższa jakość. Po prostu super. A ludzie uśmiechnięci, zadowoleni. To na jednej z Greckich wysp. Ale wróciłem tutaj i rzeczywiście przysłowiowa pajda ze smalcem w cenie kawioru podana brudną łapą i już tęsknię za Grecją....
  • Lepiej żeby teraz nikt ze sprzedających tego nie czytał. Wczoraj, odnośnie tej pajdy ze smalcem, od przyjezdnych znajomych usłyszałem, cytuję: "ale u was tanio! u nas to ponad 2x więcej sobie liczą za coś takiego!".
  • Masz 100% pewności, że UM, a nie zatrudnionego podwykonawcy? UM chyba nie ma KRS, a w nim zapisu o usługach handlu.
  • @KapitanSzyderca - Jakim wolnym? Kramy te podróżują od eventu do eventu. Przecież nie zjechali tu z Jarmarku Dominikańskiego z rękodziełem tylko mydło i powidło.
  • @KapitanSzyderca - Jeżeli stoisko 9mkw. kosztuje 450,00 zł brutto to są śmieszne ceny. Utarg z pierwszych 25 kanapeczek zwraca koszt najmu stoiska. Na siłę nikomu tych produktów nikt nie wciska.
  • Nie wiem czego nie zrozumiałeś. Oni z tego żyją, to jest ich praca. Ty po pracy możesz sobie pojechać do pierwszej lepszej firmy, która wykonuje takie koszulki, bluzy, torby z nadrukiem i pewnie będziesz miał taniej, nawet w internecie możesz sobie zamówić, o ile w ogóle to zrobisz i będzie Ci się chciało. Dla nich to jest właśnie praca z której żyją. Przy okazji, Dominikański skończył się tydzień temu.
  • Jak dla ciebie 25x10=450 to dalsza dyskusja nie ma sensu. No i w tych 10 pln chleb i smalec mają przecież za darmo? Utarg to nie zysk. Dalej naprawdę nie ma sensu.
