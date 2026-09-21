Rośnie zatrudnienie i pensje w miejskich spółkach

O 8 procent wzrosły wynagrodzenia w miejskich spółkach jednoosobowych w Elblągu w porównaniu z 2024 rokiem. Najlepiej, biorąc pod uwagę średnią, płaci Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W spółkach, w których Elbląg ma udziały, w porównaniu z 2024 r. przybyło w sumie 19 etatów. Rok wcześniej zatrudnienie spadło.

Z corocznego raportu przygotowywanego przez departament gospodarki miasta wynika, że w spółkach z udziałem elbląskiego samorządu w 2025 roku były w sumie 944 etaty, w tym w firmach z większościowym lub 100-procentowym udziałem miasta – 843 etaty. To oznacza wzrost odpowiednio o 13 i 19 etatów. Dodajmy, że w 2024 roku odnotowano spadek odpowiednio o prawie 27 i prawie 24 etaty.

Najwięcej osób pracuje w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji - 230 etatów (o prawie 3 więcej niż w 2024 r.), Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej - 178 etatów (o 4,5 więcej), Elbląskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej (156 etatów, wzrost o 7 etatów).

Kolejne pod względem liczby zatrudnionych miejsca zajmują: Zakład Utylizacji Odpadów (123,6 etatu, więcej o prawie 3), Tramwaje Elbląskie (114,4 etatu, więcej o 0,6 etatu) i Zarząd Komunikacji Miejskiej (31,5 etatu, więcej o 1,3).

Kto ile płaci średnio

W raporcie urzędników podawane jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a nie mediana, co sprawia że obraz nie jest pełen. Biorąc pod uwagę różnice między przeciętnym wynagrodzeniem a medianą z ogólnopolskich danych GUS (mediana o 25 procent niższa), można zaryzykować stwierdzenie, że mediana wynagrodzeń w miejskich spółkach też byłaby niższa o co najmniej 20 procent od przeciętnego wynagrodzenia.

W Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (z tzw. trzynastką, bez wypłat z zysku) wyniosło w 2025 r. 8935 zł brutto, co oznacza wzrost o 8 procent rok do roku. W województwie warmińsko-mazurskim było to odpowiednio - 7397 zł i 7,7 proc.

W spółkach z udziałem samorządu elbląskiego przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło w 2025 r. 7851 zł, a w firmach, gdzie miasto ma większość lub 100 procent udziałów - 7958 zł. To oznacza wzrost odpowiednio o 8,1 i 7,7 proc. W 2024 roku podwyżki sięgały kilkunastu procent.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, Tramwajach Elbląskich i Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Najniższe – w Elbląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego i Elbląskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Najbardziej wynagrodzenia wzrosły w Zarządzie Portu Morskiego (29,4 proc.), ETBS (28,5 proc.) i Zarządzie Komunikacji Miejskiej (18,4 proc.)

- Należy zaznaczyć, że kategoria przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto obejmuje praktycznie wszystkie elementy wynagrodzenia wypłacane pracownikom z funduszu osobowego, w tym płace zasadnicze, wszelkie dodatki, nadgodziny, premie, ale także odprawy, nagrody jubileuszowe, roczne i inne. W spółkach o niższym zatrudnieniu może to zniekształcać zarówno poziom jak i kierunek zmian w wynagrodzeniach ich pracowników – piszą w raporcie – jak co roku - urzędnicy departamentu gospodarki miasta.

Przeciętne wynagrodzenie w elbląskich spółkach miejskich w 2025 (kwoty brutto, dotyczy spółek ze 100-procentowym lub większościowym udziałem miasta)

EPEC - 8813 zł (wzrost o 2,5 proc.)

EPWIK - 8116 zł (wzrost o 4,6 proc.)

Zakład Utylizacji Odpadów - 7639 zł (wzrost 8,9 proc.)

Tramwaje Elbląskie - 8146 zł (wzrost o 21,8 proc.)

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - 7032 zł (wzrost o 6,6 proc.)

Zarząd Komunikacji Miejskiej - 7317 zł (wzrost o 18,4 proc.)

Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 7166 zł (wzrost o 28,5 proc.)

Zarząd Portu Morskiego - 7866 zł (spadek o 29,4 proc.)

We wtorek podsumujemy zyski i straty miejskich spółek