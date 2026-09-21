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Nie żyje Hanna Skrobotun

 Elbląg, Hanna Skrobotun podczas gali Nagród Prezydenta Elbląg w 2019 roku
Hanna Skrobotun podczas gali Nagród Prezydenta Elbląg w 2019 roku (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

W wieku 72 lat zmarła Hanna Skrobotun, założycielka i wieloletnia prezes Elbląskiego Klastra Turystycznego, przedsiębiorczyni i działaczka społeczna. Była laureatką Nagrody Prezydenta Elbląga za 2018 rok w dziedzinie sport i turystyka.

Hanna Skrobotun była inicjatorka powstania Elbląskiego Klastra Turystycznego i jego wieloletnim prezesem. Promowała Elbląg i region na konferencjach i targach turystycznych w kraju i za granicą. Współpracowała przy tworzeniu międzynarodowego szlaku pod nazwą „Pomorska Droga Św. Jakuba”. Jest współautorką katalogu branżowego prezentującego marki turystyczne Elbląga i regionu oraz pomysłodawczynią filmów o branży turystycznej i o Święcie Chleba.

W 2014 roku znalazła się w gronie laureatek konkursu „Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur”, w styczniu 2019 roku podczas gali w Teatrze im. A. Sewruka odebrała Nagrodę Prezydenta Elbląga za rok 2018 w dziedzinie sport i turystyka.

- Byłaś zawsze osobą czynu — przedsiębiorczą, energiczną, wrażliwą na potrzeby innych i głęboko zaangażowaną w życie naszego regionu. Dziś niezwykle trudno mówić o Tobie w czasie przeszłym. Jeszcze trudniej pogodzić się z myślą, że nie będzie już Twoich pomysłów, inicjatyw, życzliwości i pomocnej dłoni, którą tak często wyciągałaś do drugiego człowieka – napisał we wspomnieniu o Hannie Skrobotun Jan Brzozecki, jej bliski znajomy, wieloletni dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej we Fromborku.

Hanna Skrobotun razem z mężem prowadziła przez lata gospodarstwo agroturystyczne w podelbląskim Jagodniku, promując i produkując ekologiczną żywność. Zmarła w miniony czwartek w wieku 72 lat...

Pogrzeb Hanny Skrobotun odbędzie się we wtorek, 22 września. Msza św. w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej (ul. Willowa) rozpocznie się o godz. 13, po czym na cmentarzu Dębica odbędzie się ceremonia pochówku. Kondukt żałobny uformuje się przy Starej Kaplicy.

RG

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