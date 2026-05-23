Nie zmarnowali, tylko naprawili i wymienili

23 maja odbył się kolejny festyn Gospodarki o Obiegu Zamkniętym nie marnuj, napraw, wymień. Zobacz zdjęcia z wydarzenia na placu Kazimierza Jagiellończyka.

Podczas imprezy jak co roku była możliwość wymiany posegregowanych odpadów na rośliny. Zbierano niepotrzebne, używane rzeczy w dobrym stanie, by dać im drugie życie – książki, zabawki, gry planszowe, wózki, rowery, porcelanę, hulajnogi i tak dalej.

- To duża ulga, że można się tych śmieci pozbyć. Baterie, niedziałające sprzęty itd. gromadzimy właśnie na takie eventy. Najwięcej punktów na kwiaty dostaliśmy za zużyte baterie. Na poprzednim festynie oddaliśmy stare telefony. Wymieniliśmy też zabawkę na kwiatka – mówią uczestniczący w festynie Paulina i Jacek.

Kolejni nasi rozmówcy stoją w kolejce do elektrośmieci. Mają ze sobą dwie spore kosiarki.

- Trzeba edukować najmłodszych jak prawidłowo prowadzić zbiórkę odpadów – podkreśla pan Andrzej.

- Te kosiarki czekały na wyrzucenie w garażu parę lat, nie będą wreszcie go zagracały. Czekałam na ten festyn – przyznaje pani Renata. – W domu przez cały tok segreguję odpowiednio wszystkie odpady – dodaje.

Kolejka po odbiór kwiatów, fot. TB

Pani Elżbieta przyjechała z całym dużym wózkiem sklepowym odpadów.

- Cały rok zbieram je na te festyny, między innymi wszystkie baterie i zepsute sprzęty. Wiem, że jak tu przyjadę i oddam te rzeczy to będę to miała z głowy na raz. Mieszkam w domu, ale gdybym była w mieszkaniu, to piwnica na ich przetrzymywanie byłaby za mała – przyznaje nasza rozmówczyni. - Odpady segreguję od lat, a kwiatki się przydadzą, coś tam sobie posadzę – zaznacza.

W ramach festynu zaplanowano występy artystyczne na scenie dzieci z elbląskich placówek oraz występ Studia Artystycznego Katarzyny Panicz Szalone Małolaty. Były też zamki dmuchane, malowanie twarzy, tatuaże itp. Odbyły się też warsztaty recyklingowe i zajęcia edukacyjne o cieple i energii przeprowadzone przez EPEC.

