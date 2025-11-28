Nowa metoda dokonywania opłat w urzędzie

Urząd Miejski w Elblągu kontynuuje proces cyfryzacji usług i udostępnia kolejne ułatwienie dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Od 28 listopada można wygodnie dokonywać płatności online za czynności urzędowe na stronie oplaty.elblag.eu. Wystarczy komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, adres e-mail oraz stabilne łącze – i całą procedurę można przeprowadzić w kilka chwil.

Przypominamy także, że od sierpnia tradycyjna kasa Urzędu Miejskiego została zastąpiona przez dwa działające już opłatomaty. Urządzenia znajdują się na parterze i pozwalają na płatności gotówką, kartą płatniczą i BLIKiem – bez prowizji. Opłatomaty drukują potwierdzenie, a dzięki funkcji skanowania kodów QR znacząco ułatwiają i przyspieszają proces realizacji płatności.

Zarówno opłatomaty, jak i strona oplaty.elblag.eu obsługują szeroki zakres płatności – od podatków i opłat skarbowych, po opłaty za odpady komunalne, usługi opiekuńcze, zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste czy dzierżawę gruntu.

Zachęcamy do korzystania z nowych rozwiązań, które pozwalają szybciej i wygodniej realizować sprawy urzędowe.