UWAGA!

----

Obchody 55. rocznicy Grudnia '70

 Elbląg, Obchody 55. rocznicy Grudnia '70
Fot. UM Elbląg

Michał Missan - Prezydent Elbląga, Grażyna Kluge - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu oraz Tadeusz Chmielewski, Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych, zapraszają mieszkańców w najbliższy czwartek (18 grudnia) na obchody 55. rocznicy wydarzeń Grudnia '70.

Program:

8.30 - Msza św. w intencji ofiar Grudnia '70 - Katedra pw. św. Mikołaja

9.30 - uroczystości przy pomniku Ofiar Grudnia '70

  • odśpiewanie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej
  • przemówienia okolicznościowe
  • Apel Pamięci i salwa honorowa
  • składanie kwiatów
Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 