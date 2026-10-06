Odrzucona reklamacja? Zanim pójdziesz do sądu, skorzystaj z bezpłatnej pomocy Inspekcji Handlowej

Jesienny i zimowy okres zakupowy tradycyjnie wiąże się ze wzrostem liczby transakcji handlowych, a co za tym idzie, również z potencjalnymi sporami na linii konsument–sprzedawca. Co zrobić w sytuacji, gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, a przedsiębiorca kategorycznie odmówi uznania naszych roszczeń z tytułu niegodności towaru z umową lub gwarancji? Wielu konsumentów uważa, że jedyną drogą jest kosztowny i czasochłonny proces przed sądem powszechnym. Nic bardziej mylnego.

Pragnę przypomnieć mieszkańcom naszego regionu, że w przypadku nieuznania reklamacji przez sprzedawcę, każdy konsument ma prawo złożyć u nas bezpłatny wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego (tzw. procedura ADR).

Polubowne metody rozwiązywania sporów, które od lat z sukcesem prowadzimy w Inspekcji Handlowej, to najnowocześniejsze narzędzia administracji publicznej. Naszym nadrzędnym celem nie jest nakładanie rygorów, ale pomoc w wypracowaniu obustronnego porozumienia. Postępowanie przed Inspekcją Handlową jest całkowicie bezpłatne, dobrowolne i pozbawione skomplikowanych barier formalnych, a wypracowana przed bezstronnym mediatorem ugoda ma moc prawną.

W dzisiejszych czasach pełnej informatyzacji, dzięki sprawnemu wdrożeniu nowoczesnych systemów teleinformatycznych (w tym systemu EZD RP), wnioski i zapytania można składać drogą elektroniczną, co czyni nasz urząd transparentnym, szybkim i w 100 proc. zorientowanym na potrzeby obywatela. Administracja publiczna XXI wieku musi opierać się na skutecznej komunikacji i partnerstwie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z naszych bezpłatnych porad i instytucji ADR.

Link do informacji dot. ADR

https://ih.olsztyn.pl/index.php/postepowanie-w-sprawach-pozasadowego-rozwiazywania-sporow-konsumenckich/

Dane kontaktowe

https://ih.olsztyn.pl/index.php/elblag-dane-teleadresowe/