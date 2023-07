On skonsultuje zasady Budżetu Obywatelskiego

Artur Pytliński, autor kilkunastu wniosków do Budżetu Obywatelskiego został wylosowany przez urzędników jako przedstawiciel mieszkańców w procesie konsultacji tegorocznych zasad Budżetu Obywatelskiego. Co chce zmienić?

12 maja tego roku prezydent Elbląga wydał „zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania propozycji zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2024.“. Zgodnie z tym zarządzeniem zasady tegorocznego Budżetu Obywatelskiego będą skonsultowane z przedstawicielem mieszkańców. 23 maja zapytaliśmy biuro prasowe elbląskiego ratusza, kto został przedstawicielem mieszkańców oraz na podstawie jakich przesłanek został wybrany. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. 19 czerwca wysłaliśmy do ratusza wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 30 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź.

I tu naszym czytelnikom należy się małe wyjaśnienie. Słowo „wylosowany“ w leadzie niniejszego tekstu użyte zostało nieprzypadkowo. Artura Pytlińskiego wskazał bowiem tzw. „ślepy los“. „Jego nazwisko zostało wylosowane wśród autorów zwycięskich projektów w poprzedniej edycji BO. Pan Artur Pytliński wielokrotnie składał wnioski do kolejnych edycji BO, wszelkie informacje na ten temat dostępne są na stronie www.budzetibywatelski.elblag.pl“ - czytamy w odpowiedzi podpisanej przez Janusza Nowaka, wiceprezydenta Elbląga.

Artur Pytliński jest współautorem (wraz z Karolem Bidzińskim) projektu remontu alejek w parku Traugutta (458 głosów w okręgu czwartym), który to projekt został skierowany do realizacji w wyniku głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim w ubiegłym roku. W 2021 r. w wyniku głosowania do realizacji zostały skierowane jego projekty pn. „Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu“ (320 głosów w okręgu nr 2), koncerty skrzypcowe w parku Kajki (184 głosy w okręgu nr 2; mały projekt), letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka (322 głosy w okręgu nr 3; mały projekt), „Upięknijmy Park Traugutta – zasadzenie roślinności, instalacja monitoringu i remont alejki“ (275 głosów w okręgu nr 4), wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej (odcinek od ul. Komeńskiego do ul. Sadowej) (522 głosy w okręgu nr 5).

Co chciałby zmienić Artur Pytliński w elbląskim Budżecie Obywatelskim? - Aktualne pozostają postulaty, o których pisałem w artykule portElu w ubiegłym roku, a w szczególności: utworzenie rady konsultacyjnej (co właśnie ku mojemu zadowoleniu ma miejsce), nowa strona budżetu obywatelskiego umożliwiająca łatwe złożenie wniosku przez internet, możliwość składania uwag przez mieszkańców co do funkcjonowania budżetu obywatelskiego, dogodne terminy składania wniosków, dogodne godziny spotkań konsultacyjnych, utworzenie wzorem innych miast poradnika składania wniosków (z elementem "Ile kosztuje miasto" czyli orientacyjnymi cenami ławek, oświetlenia, metra chodnika, ścieżki rowerowej itp.), jak największa transparentność całego budżetu obywatelskiego, poprawa procesu opiniowania wniosków, kontakt z mieszkańcami, zwiększenie świadomości mieszkańców co do tego w jakim okręgu wyborczym są (docelowo moim zdaniem Elbląg powinien być podzielony na osiedla lub dzielnice) - wyjaśnia Artur Pytliński. - Planuję też zapytać bezpośrednio mieszkańców, jakie zmiany ich zdaniem powinny nastąpić.

A jakie Wy macie pomysły na elbląski Budżet Obywatelski?

