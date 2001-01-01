Otwarcie z chirurgiczną precyzją

Elbląg jest gospodarzem Europejskiego Kongresu Chirurgii Przewodu Pokarmowego. Zobacz zdjęcia z oficjalnego rozpoczęcia tego wydarzenia organizowanego przez Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych oraz Europejską Federacją Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Przewodu Pokarmowego.

„Choroba refluksowa przełyku, rak połączenia przełykowo-żołądkowego i nie tylko: multidyscyplinarne innowacje i nowe technologie” - to hasło tegorocznego kongresu, a zarazem tematyka, nad którą będą pochylać się specjaliści podczas tego międzynarodowego spotkania. W programie wydarzenia przewidziano sesje naukowe i eksperckie o profilu multidyscyplinarnym, praktyczne warsztaty z wykorzystaniem symulatorów laparoskopowych i robotycznych (które opisywaliśmy w tym materiale), panele poświęcone nowym technologiom, takim jak sztuczna inteligencja i telemedycyna, specjalną sesję dedykowaną młodym chirurgom oraz konkurs EFISDS Young Surgeon Awards.

Fot. Anna Dembińska - Organizacja kongresu wpisuje się w fundamentalną wizję rozwoju naszej uczelni - mówiła dr Magdalena Dubiella-Polakowska, rektor AMiSNS. - Mamy ambicję nawiązywać do wielkich osobowości i myślicieli - podkreśliła, odnosząc się do postaci Mikołaja Kopernika, który spędził znaczną część życia w niedalekim Fromborku. - Dla nas obecnie Kopernik jest przede wszystkim genialnym astronomem, a dla jemu współczesnych był wybitnym lekarzem, o czym świadczą jego portrety z konwalią w ręku, symbolem sztuki lekarskiej. Wszystkim uczestnikom naszego kongresu życzę wyobraźni i chęci sięgania do gwiazd w medycynie, z wykorzystaniem wiedzy z każdej dyscypliny naukowej. Życzę zebrania dobrych doświadczeń i kontaktów, które będą owocować dalszą współpracą - podkreśliła rektor akademii.

Do zgromadzonych zwrócił się za pośrednictwem nagrania Mustapha Adham, honorowy prezydent kongresu z EFISDS.

- Chciałbym w imieniu naszego stowarzyszenia podziękować państwu za to, że jesteście z nami na tym prestiżowym spotkaniu. Ten kongres jest naszym wkładem w osiągnięcia chirurgii układu pokarmowego. Chcemy podzielić się wynikami badań i nawiązać współpracę między specjalistami tej dziedziny na całym świecie - podkreślił. - Będziecie uczestniczyć w wielu sesjach naukowych, uczyć się o najnowszych technologiach, weźmiecie udział w warsztatach, będziecie dyskutować ze sobą nawzajem. Chciałem podkreślić, jak ważna jest współpraca kiedy spotykamy się z wyzwaniami klinicznymi - stwierdził.

Kongres EFISDS 2025, który potrwa w Elblągu do 13 września, to - jak podkreślają jego organizatorzy - spotkanie, które łączy wiedzę, doświadczenie i pasję do chirurgii. Uczestnicy będą omawiać "nowe przypadki kliniczne w chirurgii przewodu pokarmowego, najnowsze osiągnięcia i innowacje w praktyce zabiegowej". Wydarzenie to również "wymiana doświadczeń między ekspertami z różnych krajów" i "przestrzeń do nauki, inspiracji i budowania kontaktów zawodowych".