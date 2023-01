Para bezdomnych szuka dachu nad głową

Do naszej redakcji z prośbą o pomoc zwróciła się para bezdomnych, którzy od kilku miesięcy starają się o przydział mieszkania socjalnego. Szanse są nikłe, ich wniosek został zarejestrowany pod nr 79. - Może znajdzie się ktoś, kto potrzebuje na przykład osób do pilnowania gospodarstwa w zamian za dach nad głową? - pyta pan Andrzej.

Pan Andrzej i pani Joanna są parą od kilku lat, kilka miesięcy temu – wskutek konfliktu ze swoimi rodzinami – stali się bezdomni. Początkowo nocowali na klatkach schodowych w różnych budynkach, w ostatnim czasie znaleźli nieogrzewany pustostan, ale przebywają w nim nielegalnie. Jeszcze pod koniec sierpnia pan Andrzej złożył wniosek do Urzędu Miejskiego w sprawie przydziału mieszkania socjalnego.

- Wniosek pana Andrzeja i jego partnerki złożony w dniu 29.08.2022 r., po jego uzupełnieniu i weryfikacji został ujęty w rejestrze osób ubiegających się o przydział mieszkania z zasobów gminy pod nr 79/2022. 6 października 2022 r. wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej, jednakże z uwagi na niewielki odzysk lokali mieszkalnych w stosunku do liczby osób oczekujących na przydział mieszkania, nie uzyskał pozytywnej opinii i tym samym nie został umieszczony na projekcie listy przydziału mieszkań na 2023 rok – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Wniosek nadal jest ujęty w rejestrze osób ubiegających się o przydział mieszkania i zostanie przedstawiony do rozpatrzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w ramach odwołań od projektu listy przydziału mieszkań na 2023 r. Ostateczna lista przydziału mieszkań na 2023 r. zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej do 31.01.2023 r. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że sytuacja wielu osób na terenie miasta Elbląg jest bardzo trudna, pod względem mieszkaniowym, zdrowotnym i finansowym. Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniując co roku wnioski musi spośród wszystkich wnioskodawców, którzy są często w dramatycznej sytuacji socjalno-bytowej wybrać te osoby, którym w danej chwili trzeba pilnie udzielić pomocy – dodaje rzeczniczka.

Zarówno pani Joanna jaki pan Andrzej są podopiecznymi Elbląskiego Centrum Usług Społecznych (dawny MOPS), jaki i Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, bo mają zaświadczenia o niepełnosprawności. Pan Andrzej otrzymuje m.in. zasiłek pielęgnacyjny

- Ci Państwo otrzymują ciepłe posiłki w jadłodajni, produkty z Elbląskiego Banku Żywności. Proponowaliśmy panu Andrzejowi miejsce w domu dla bezdomnych mężczyzn w Elblągu, a pani Joannie – miejsce w domu dla bezdomnych kobiet prowadzone przez stowarzyszenie „Prometeusz” w Gdańsku, z którym miasto miało podpisaną umowę do końca 2022 roku. Odmówili, bo nie chcą się rozdzielać. To miało być rozwiązanie tymczasowe, gdy przy ul. Królewieckiej zostanie otwarte Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych – mówi Magdalena Falkowska, wicedyrektor ECUS.

- Pani Joanna ma już zapewnioną przez nas pracę przy sprzątaniu biur. Pan Andrzej w styczniu też powinien pracę znaleźć – dowiedzieliśmy się w ERKON-ie.

- Nie chcieliśmy się rozdzielać, bo nie mielibyśmy ze sobą w ogóle kontaktu. Mamy na spółę jeden telefon, wspieramy się nawzajem. Może znajdzie się ktoś, kto potrzebuje na przykład osób do pilnowania gospodarstwa w zamian za dach nad głową? - pyta pan Andrzej.

Zarówno pani Joanna jak i pan Andrzej mogą od dzisiaj (2 stycznia) korzystać z ogrzewalni, którą miasto uruchomiło w budynku po pogotowiu socjalnym przy ul. Królewieckiej 102. Ma miejsca zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

W najbliższych tygodniach, po remoncie, mają być oddane do użytku pozostałe pomieszczenia, które będą pełnić funkcję Miejskiego Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych, prowadzonego na mocy umowy z samorządem przez Stowarzyszenie „Od Nowa”.

- Ich celem jest przystosowanie budynku do realizacji działań wynikających z umowy, to jest prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych, punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz działań o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym dla osób w kryzysie bezdomności oraz pozostałych mieszkańców Elbląga uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym – informuje Joanna Urbaniak

Umowa elbląskiego samorządu na „udzielanie schronienia i wsparcia bezdomnym kobietom” ze stowarzyszeniem Prometeusz z Gdańska wygasła z końcem 2022 roku. Władze miasta jeszcze w ubiegłym roku ogłosiły konkurs na zapewnienie takich miejsc w Elblągu. Zgłosiło się jedynie stowarzyszenie „Od nowa”, które chce je stworzyć w budynku przy ul. Nowodworskiej 49.

- Ze stowarzyszeniem zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania w 2023 roku – dodaje Joanna Urbaniak.