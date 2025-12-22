Miasto chce inwestować w schrony i obronę cywilną

11 obiektów w Elblągu może pełnić funkcję schronów, w przyszłym roku władze miasta chcą pozyskać dofinansowanie na modernizację dwóch z nich. W ostatnich dniach samorząd kupił za 3,5 mln złotych sprzęt służący ochronie ludności. Co konkretnie?

Jakie warunki muszą spełniać budowle ochronne? O tym mówi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, które weszło w życie 27 listopada. Jest w nim wymienionych kilka kategorii schronów i miejsc ukrycia, każda z nich została drobiazgowa opisana pod kątem użytych do jej budowy materiałów i roli, jaką ma pełnić. W każdej z budowli musi być wyznaczona strefa ochronna, w której na przykład w przypadku miejsc ukrycia może przebywać maksymalnie 300 osób, w przypadku schronów – od 1000 do 3000 osób w zależności od rodzaju schronu.

- Na podstawie tych wytycznych powołany przez prezydenta zespół przygotowuje strategię rozmieszczenia schronów, ukryć i miejsc doraźnego schronienia w naszym mieście. Zgodnie ze wskazaniami zespołu funkcje schronu spełniać może 11 obiektów. Dla dwóch schronów przygotowane zostały kosztorysy, w przyszłym roku planowane jest pozyskanie środków na ich dostosowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dziewięć pozostałych obiektów jest kontrolowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Państwową Straż Pożarną. Władze miasta przygotowują również miejsca ukrycia w planowanych, nowych budynkach. – informuje Joanna Urbaniak z Biura Prasowego Prezydenta Elbląga.

Władze miasta nie zdradzają kwot kosztorysów, bo – jak usłyszeliśmy – są to na razie wewnętrzne wyliczenia urzędników. Dokładne kwoty będą znane po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Jeden z wielu zakupionych agregatów (fot. UM Elbląg)

Samorząd w ostatnich dniach wydał 3,5 mln złotych na zakup sprzętu ochronnego dla ludności. To między innymi: agregaty prądotwórcze, pompy, nagrzewnice, osuszacze, rękawy przeciwpowodziowe, zbiorniki elastyczne do magazynowania wody pitnej, urządzenie do paczkowania wody, nowoczesne syreny alarmowe, pojazd UTV, śpiwory, łóżka polowe, odzież ochronna, pakiety żywnościowe. Trafił on do Urzędu Miejskiego, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Szpitala Miejskiego

Przypomnijmy, że przy siedzibie elbląskich strażaków przy ul. Łęczyckiej trwa także budowa hali magazynowej na sprzęt do ochrony ludności i obrony cywilnej na potrzeby Elbląga i powiatu.