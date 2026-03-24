Pieniądze dla elbląskiego WOPR

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński podpisał umowy na dofinansowanie ratownictwa wodnego w roku 2026 na łączną kwotę 600 tys. zł, z czego 84 tys. trafiło do elbląskiego WOPR.

Prezes Piotr Zieliński i wiceprezes Kamila Połomka 23 marca odebrali umowę z rąk marszałka. Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dyżurujących ratowników oraz wsparcie działań związanych z bezpieczeństwem nad wodą mieszkańców naszego miasta.

Przyznana dotacja umożliwi utrzymanie w gotowości operacyjnej sprzęt ratowniczy, remonty i konserwacje jednostek pływających Rib 4800 oraz Mariusz, jak również remont bazy ratowniczej w Nadbrzeżu. Otrzymane wsparcie pozwoli rozwijać działalność i jeszcze lepiej chronić życie i zdrowie osób korzystających z wypoczynku nad wodą.

red. na podst. inf. WOPR Elbląg

