Pierwsze kroki do głosowania w Budżecie Obywatelskim (opinia)

fot. Kamil Staszczyk (arch. portEl.pl)

Gdybyśmy byli złośliwi, to zaapelowalibyśmy do właścicieli szkół językowych o przygotowywanie kursów języka angielskiego i zgłaszanie ich do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy do merytorycznej dyskusji na temat zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w elbląskim BO.

Kurs prawa jazdy kategorii B dla 200 osób finansowany z Budżetu Obywatelskiego. Proponowany koszt: 5000 zł (normalnie kosztuje poniżej 4 tys. zł, ale przecież i tak ostateczny koszt usługi pokaże postępowanie konkursowe). Razem 1 mln zł. Nie ukrywamy, korci nas, żeby taki wniosek do Budżetu Obywatelskiego złożyć.

Ewentualnie kurs języka angielskiego. Godzina za 500 zł. (koszt i tak zweryfikuje postępowanie konkursowe). Kurs trwałby np. 50 godzin, liczba beneficjentów: 40. Koszt okrągły 1 mln zł. (powtarzamy: koszt i tak zweryfikuje postępowanie konkursowe). Język angielski zawsze się przyda, przy rosnącej ilości osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększy szanse Elblążan na rynku pracy.

Elbląski Budżet Obywatelski jest dziurawy jak sito i sami jesteśmy ciekawi, jakie ciekawe projekty zaakceptują urzędnicy. Mieliśmy już szansę na oddawanie głosów na różne mniej lub bardziej abstrakcyjne projekty - podobnie, jak powyżej wymyślone przez nas przykłady - które często, naszym zdaniem, nie miały za wiele wspólnego z ideą Budżetu Obywatelskiego i uaktywnieniem społeczeństwa obywatelskiego.

Kilka dni temu prezydent powołał zespół ds. wypracowania propozycji zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2027 (głosowanie w BO jest zawsze na projekty realizowane w następnym roku). W jego skład wchodzą: Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga jako przewodniczący oraz urzędnicy: Agnieszka Staszewska, dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych (zastępca przewodniczącego); Mirosława Falkowska, zastępca skarbnika; Jacek Boruszka, dyrektor Departamentu Innowacji i Informatyki, Przemysław Gajcy, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich; Magdalena Puzdrowska, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki, Sylwia Warzechowska, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych; Jacek Żukowski, urzędnik w biurze prasowym oraz Dorota Miron, główny specjalista w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych.

 

Nasz apel:

Ww. zespół skonsultuje się z przedstawicielami klubów radnych KO i PiS oraz przedstawicielami mieszkańców Elbląga i organizacji pozarządowych. I tu mamy apel do radnych, przedstawicieli mieszkańców i organizacji pozarządowych, aby konsultacje nie polegały tylko na zaakceptowaniu propozycji urzędników. Marzylibyśmy o otwartej dyskusji z udziałem wszystkich chętnych Elblążanek i Elblążan, a nie tylko z osobami wybranymi przez urzędników. Zastanawia nas, dlaczego rola przedstawicieli mieszkańców i organizacji społecznych została ograniczona tylko do roli doradczej, konsultacyjnej. Dlaczego nie mogą mieć głosu stanowiącego? Marzylibyśmy też o merytorycznej dyskusji na temat koniecznych zmian.

O propozycjach zmian klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, ruchu Nowy Elbląg 2.0 oraz rozwiązaniach funkcjonujących w innych miastach pisaliśmy tutaj. Czy urzędnicy są otwarci na zmiany, czy też będzie jak co roku, przekonamy się wkrótce.

Naszych czytelników zachęcamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach, jakie zmiany należy wprowadzić w elbląskim Budżecie Obywatelskim.


  • Trening personalny dla 200 elblążan x 10 sesji x 300zł.600tys PLN. Brutto nie jestem chciwy. Postępowanie przetargowe będzie uczciwe. Zapiszę tam swoje predyspozycyjne, dyplomy AWF. Ciężko nie zgodzić się, że sport to zdrowie. Wypełni kieszeń.
  • A czy merytorycznie logopedzi odpuszczą? Dwa lata rże na ostro. Po co przed tradycją się bronić. BO logopeda musi być.
  • Nic się nie zmieni. Tak cicho przechodziło się nad nowym boiskiem dla TM Komeńskiego - boisko zamknięte niedostępne a budżet jakby obywatelski. Teraz słynne pracownie logopedyczne. Dwa razy ten wał przeszedł. Kto uczciwy myśli, że atrakcyjny projekt sam się obroni a guzik prawda. Jedne projekty mają swój sztab agitujący za głosami swoich ludzi. Jaką metodą się to odbywa każdy wie. Od drzwi do drzwi. Jest druga metoda. Nasza szkoła napisała... głosujcie rodzice w okręgu. Szkoły teraz mają swoje mini projekty ale kwoty na eventy zawsze spadały tym samym szkołom.
  • Sebastian Malicki co kupiles w Decathlonie za voucher 1000 z urzedu miasta jako nagroda za nazwę stadion krakusa?
  • @7.11 - Nie wiem, trafił do jednego z elbląskich sportowców.
  • portel od wielu lat "promuje i wspiera" budżet obywatelski a teraz nagle krytyka? Prokurator już dawno powinien zająć się osobami odpowiedzialnymi za ten wieloletni skok na kasę mieszkańców Elbląga, ale niestety nie ma co liczyć na uczciwość i sprawiedliwość, nie takie "wały" robi się w skali kraju, a wszyscy jakby ślepi...
  • Jakie zmiany? Przede wszystkim odowlanie prezydenta jak i tej rady miejskiej, a nastepnie porzadki w spolkach miejskich to powinno byc glownym zadaniem dla Elblazan. BO? Jedyne z czym mi sie to kojarzy to ze szwindle w wykonaniu KO.
    Duch referendalny(2026-03-31)
  • @SebastianMalicki - Brawo oddales swoj voucher choć nie musiałeś
