Pierwsze Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych już w Wielkanoc

777 crew w ramach Fundacji Wolne Miejsce zaprasza wszystkich zainteresowanych na Pierwsze Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych w Elblągu. Więcej o wydarzeniu i jego organizatorach pisaliśmy w tym artykule.

- Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, a my pragniemy uczynić je niezapomnianymi dla wszystkich. Już 31 marca o godz. 10 zapraszamy do Dziennego Domu Senior+ mieszczącego się przy ulicy Zamkowej 16A (wejście od strony Bursy numer 3) – tłumaczy Daria Rudnik i Konrad Żukowski z Fundacji Wolne Miejsce.

- To będzie wyjątkowy czas, pełen radości i wspólnego świętowania. Zachęcamy wszystkich do dołączenia do naszej społeczności, aby razem cieszyć się świąteczną atmosferą. Bez obaw – to spotkanie pełne uśmiechów i pozytywnej energii – zachęcają organizatorzy.

Kontakt i zapisy pod nr telefonu: 453 082 838 (Agnieszka).