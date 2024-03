Chcą walczyć z samotnością i... zapraszają na śniadanie

Od zeszłego roku działają charytatywnie w regionie jako 777 Crew, z kolei w ramach Fundacji Wolne Miejsce organizują świąteczne spotkania dla samotnych. Rozmawiamy z Darią Rudnik i Konradem Żukowskim - m. in. o nadchodzącym Śniadaniu Wielkanocnym dla Samotnych w Elblągu. Zobacz zdjęcia z innych takich spotkań.

- Zacznijmy banalnie: dlaczego chcecie pomagać innym?

Konrad Żukowski: - Od samej podstawówki uczestniczyłem w akcjach charytatywnych, byłem w harcerstwie, taka działalność to swego rodzaju uzależnienie. Był taki okres w moim życiu, kiedy próbowałem się od tego odciąć, bo taka działalność to obciążenie psychiczne, a trzeba było trochę zadbać o swoje życie prywatne... Po krótkim okresie przerwy i tak musiałem do tego wrócić.

Daria Rudnik: U mnie jest podobnie, może nie nazwałabym tego uzależnieniem, ale od zawsze chciałam tak działać. Jeszcze w szkole angażowałam się w działalność PCK, w kołach Caritas, zbiórki żywności itp. Potem to wszystko zaczęło się po prostu coraz bardziej rozwijać.

- A jak powstało 777 Crew?

K: - Poznaliśmy się z Darią podczas jednej z inicjatyw charytatywnych w Fundacji Wolne Miejsce, od słowa do słowa okazało się, że mamy wspólne marzenia, podobne założenia...

D: - ... i wspólne cele. Chcemy pomagać innym, nie skupiać się tylko na sobie, wychodzić do ludzi.

- To właśnie z Fundacją Wolne Miejsce jest związana nadchodząca inicjatywa, czyli Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych w Elblągu.

K: - Fundacja działa od ponad 20 lat, jej główna siedziba jest w Katowicach. Zaczęło się od tego, że nasz prezes, Mikołaj Rykowski, zaprosił swojego samotnego sąsiada do wigilijnego stołu. Potem zaczęło się to rozwijać do tego stopnia, że powstała działająca w całej Polsce organizacja, która organizuje spotkania dla samotnych. W Warszawie i Katowicach na takie spotkania przychodzi mnóstwo osób. My zaangażowaliśmy się w taką działalność najpierw w oddziale fundacji w Olsztynie. Wielu ludziom brakuje kontaktu z drugim człowiekiem, często starsi członkowie rodzin są zapominani przez innych. Samotność to ogromny problem, my chcemy z nią walczyć.

D: - Na pierwsze spotkanie wigilijne w Olsztynie szłam z dużymi wątpliwościami, ale uczestnicząc w nim uświadomiłam sobie, że samotność ma wiele różnych twarzy. To nie musi być zawsze osoba starsza, ale np. student, który z jakichś powodów nie pojechał na święta do domu rodzinnego. To nie musi być osoba biedna czy bezdomna, ale taka, która ma środki do życia, nawet jest bogata, ale czuje się samotnie. Samotność w okresie świątecznym jest jeszcze bardziej odczuwalna. Na spotkaniach organizowanych przez Fundację Wolne Miejsce spotykam ludzi, którzy nie myślą o sobie, skupiają się na tym, co się dzieje tu i teraz wokół nich. Jest dużo radości, uśmiechu, to jest bardzo motywujące.

- Jak idą przygotowania do spotkania w Elblągu?

K: - Pewnie w Elblągu będzie ono wyglądać nieco inaczej, bo w naszym poprzednim oddziale kształt spotkania to już efekt lat pracy. Na pewno z wyprzedzeniem musimy się spotkać z wolontariuszami, ustalić szczegóły co do kuchni, wystroju itd. W Olsztynie udało nam się już np. stworzyć zespół artystyczny. Podczas tych spotkań zacierają się z czasem granice między wolontariuszami a uczestnikami, niejednokrotnie uczestnicy angażują się potem w wolontariat, sami chcą pomagać. W ramach działalności fundacji tworzą się wręcz rodzinne więzi.

- Na organizację takich spotkań trzeba mieć jakieś środki.

K: - Fundacja działa już w tak rozwiniętym stopniu, że może zabezpieczyć organizację takiego wydarzenia, oczywiście dążymy do tego, żeby w miarę możliwości organizacja była możliwa dzięki darczyńcom z danego środowiska. W Elblągu dopiero zaczynamy, więc zobaczymy, jak tu będzie. Nie jest tu łatwo prosić o pomoc, często odbijamy się od ściany szukając sponsorów, wysyłając pisma itd. Na szczęście już zdarza się, że trafiają do nas ludzie z polecenia, chcą nam pomagać w pomaganiu. Trudno robić w nowym miejscu coś nowego, ludzie nie lubią nowych rzeczy, ale jesteśmy pełni zapału.

D: - Dużo zależy przy organizacji takich spotkań od współpracy z władzami danego miasta, nie zawsze się to udaje. W przypadku Elbląga prezydent Wróblewski i dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Monika Kurpanik umożliwili nam organizację wielkanocnego spotkania w Dziennym Domu Senior+. Jeśli chodzi o kwestię środków na organizację spotkań Fundacji Wolne Miejsce, to dodam, że zdarza się też możliwość pozyskania jakiegoś grantu.

- Jak się włączyć w wolontariat albo po prostu uczestniczyć w spotkaniu?

D: Na pewno przydadzą się w Elblągu kolejne ręce do pracy, jeśli ktoś chce być wolontariuszem, zapraszamy. Nie będziemy nikogo rzucać na głęboką wodę, najważniejsze jest to, że chcemy coś stworzyć razem. Jeśli chodzi o uczestników, to zapraszamy po prostu osoby, które są samotne.

K: Zapraszamy do kontaktu z nami przez naszą stronę na Facebooku, jest tam też formularz, przez który można się zgłosić do wolontariatu lub uczestnictwa w spotkaniu. Jeśli ktoś nie jest za pan brat z technologią, to może się też zgłosić przez naszą infolinię: 453 082 838. Zachęcamy też do przekazywania informacji o spotkaniu wielkanocnym innym osobom.

D: Często samotność jest postrzegana jako bezdomność. To nie jest to samo. Czasem mam wrażenie, że ludzie wstydzą się uczestniczyć w spotkaniu świątecznym dla osób samotnych, a to takie błędne koło. To jest spotkanie dla każdego samotnego, niezależnie od sytuacji materialnej, życiowej itp. Na naszych świątecznych spotkaniach dzieją się fajne rzeczy, przychodzą ludzie niepewni siebie, ale przełamywane zostają bariery, zaczynają się rozmowy. Uczestnicy dzielą się swoimi przeżyciami, historiami, nawiązują się nowe znajomości.

K: Widzimy się 31 marca o godz. 10. Zapraszamy! Wspólnie stawmy czoła samotności!