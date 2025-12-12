Piętnastoletni weteran, powstaniec warszawski

W osiemdziesiątą rocznicę śmierci Włodka Skolimowskiego, piętnastoletniego powstańca warszawskiego uroczystość na cmentarzu Agrykola zorganizowali: Elbląski Komitet Upamiętniania Weteranów i Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa w Elblągu.

Na elbląskich cmentarzach pochowanych jest 54 weteranów wpisanych do ewidencji Instytutu Pamięci Narodowej. Jednym z nich jest Włodzimierz Skolimowski, powstaniec warszawski, harcerz Szarych Szeregów. Na jego grobie jest tabliczka „Weteran walk o wolność i niepodległość Polski". 11 grudnia 1945 roku zmarł w Elblągu. Mija więc 80 lat od jego śmierci.

Z tej okazji na cmentarzu Agrykola odbyła się uroczystość, rozpoczęta nieprzypadkowo o godzinie 17.00. O tej porze bowiem wybuchło Powstanie Warszawskie.

Drogę od bramy przy parkingu, do Krzyża Katyńskiego, a potem do grobu oświetlały pochodnie. Cieszy udział harcerzy Hufca ZHP w Elblągu, którzy szli na czele uczestników i wystawili wartę honorową przy mogile. Przybyli członkowie grupy „Przystępna historia", znani w Elblągu z atrakcyjnego przedstawiania wojennej przeszłości.

Podczas spotkania Grażyna Wosińska, przewodnicząca Elbląskiego Komitetu Upamiętniania Weteranów omówiła losy Włodka i rolę młodych ludzi w Powstaniu Warszawskim. Przypomniała także innych elblążan uczestników bohaterskiego zrywu, jak Andrzeja Żelaznego odznaczonego Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Prezentowała zdjęcia archiwalne, przypominające atmosferę sierpniowych i wrześniowych dni 1944 roku.

Uroczystość była pierwszym i nieostatnim przedsięwzięciem Elbląskiego Komitetu Upamiętniania Weteranów i Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa w Elblągu.