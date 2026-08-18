Piją na schodach, śmiecą przy przedszkolu (napisali do nas)

- Chciałabym poruszyć temat, który zapewne denerwuje nie tylko mnie, ale wielu mieszkańców ulicy Odzieżowej i okolic. Chodzi o rosnący problem publicznego spożywania alkoholu w biały dzień. Mężczyźni przesiadują na schodach lub pod ścianą bloku pijąc alkohol na oczach przechodniów, w tym dzieci. Obok jest przedszkole. Grupują się także w pobliskich zaroślach tuż obok placu zabaw - pisze jedna z naszych Czytelniczek.

To, co najbardziej mnie zbulwersowało i przelało czarę goryczy, to sytuacja z poniedziałku. Znalazłam pustą puszkę, butelkę po „setce" oraz butelkę po winie wrzucone bezpośrednio za płot przedszkola.

Gdzie są patrole policji i straży miejskiej? Dlaczego pozwalamy na taką degradację naszej okolicy? Apeluję do wszystkich mieszkańców o reagowanie na takie sytuacje i zgłaszanie ich odpowiednim służbom. Może wspólny nacisk sprawi, że coś się zmieni i Odzieżowa znów stanie się bezpiecznym miejscem dla naszych rodzin.

Czy macie podobne obserwacje w innych częściach Elbląga?

Mam nadzieję, że ten tekst spotka się z odzewem i pomoże nagłośnić problem. Pamiętajmy, że zgłaszanie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zaśmiecania jest ważne dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Można to robić telefonicznie lub korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.