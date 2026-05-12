Piknik edukacyjny w Bażantarni

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zapraszają miłośników przyrody i spędzania czasu na łonie natury na kolejną edycję Pikniku w Krainie Buka. Odbędzie się w sobotę, 23 maja w godz. 11-15 w Bażantarni, na dużej polanie z wiatami. Udział jest bezpłatny.

- W programie wiele atrakcji i wydarzeń towarzyszących – od spacerów i warsztatów z przyrodnikami po stoiska edukacyjne. Między innymi: warsztaty i spacery z przyrodnikami, stoiska edukacyjne, kącik czytelniczy i warsztaty plastyczne dla najmłodszych, stoisko z lokalnymi specjałami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich (możliwość zakupu na miejscu) oraz piękne otoczenie i ładną pogodę - zapraszają organizatorzy. - Na polanie przez cały czas trwania pikniku będą palić się ogniska, przy których będzie można odpocząć i upiec własną kiełbaskę. Zachęcamy do zabrania własnego prowiantu.

Pełny program pikniku znajduję się na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej pod adresem www.pkwe.warmia.mazury.pl lub na parkowym profilu na Facebooku.