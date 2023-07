Płot w bok (wracamy do tematu)

Wracamy do sprawy ogrodzenia jednego z budynków przy skrzyżowaniu ul. Kopernika i Bażyńskiego, które zdaniem naszego Czytelnika ogranicza widoczność użytkownikom drogi. Co ostatecznie postanowiono w tej sprawie?

Przypomnijmy. Tak o tym ogrodzeniu, ustawionym przez jedną ze wspólnot mieszkaniowych pisał nasz Czytelnik:

- Panele tego ogrodzenia zostały zasłonięte, przez co widoczność pieszych i kierujących na ulicy Bażyńskiego w kierunku przychodni została całkowicie ograniczona – wskazywał elblążanin. Jego zdaniem takie rozwiązanie może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Na prośbę mieszkańca skontaktowaliśmy się w tej sprawie z administrującym budynkiem Zarządem Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych w Elblągu. Zarządca poinformował nas, że skierował do elbląskiej policji pismo dotyczące montażu w tym miejscu lustra drogowego. Tę informację potwierdził nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu i zadeklarował, że pismo będzie zaopiniowane pozytywnie.

Co ciekawe, ogrodzenie panelowe „zawłaszczyło” m.in. lampę uliczną należącą do miasta. Jak już informowaliśmy, wspólnota dzierżawi ten teren od ZBK. Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu poinformował nas w zeszłym miesiącu, że w związku ze zgłoszoną kwestią ograniczonej widoczności przy skrzyżowaniu prowadzone były rozmowy na temat rozwiązania tego problemu między zarządcą, Departamentem Zarząd Dróg i Zarządem Budynków Komunalnych. W piśmie z 15 czerwca, które otrzymaliśmy od ZBK, naszą redakcję poinformowano jeszcze, że wspólnota montując ogrodzenie na dzierżawionym terenie nie naruszyła warunków umowy.

Fot. Mikołaj Sobczak

Ostatecznie przy skrzyżowaniu ul. Kopernika i Bażyńskiego szykują się zmiany.

- Po piśmie Departamentu Zarząd Dróg skierowanym do zarządcy budynku odbyło się wspólne spotkanie w terenie. Zarządca nieruchomości zobowiązał się do niezwłocznego przestawienia ogrodzenia w taki sposób, aby zapewnić widoczność kierowcom w tym rejonie. Ponadto przestawienie ogrodzenia spowoduje, że lampy oświetleniowe znajdą się poza tym ogrodzeniem, na terenie ogólnodostępnym, przy drodze. Dodatkowo, po przestawieniu ogrodzenia skorygowana zostanie również lokalizacja znaku C-44, nakaz skrętu w lewo – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu. Dodaje, że Departament Zarząd Dróg zachęca administratorów nieruchomości do konsultowania działań na zarządzanych przez nich terenach, które mogą mieć wpływ na użytkowników sąsiadujących z tymi terenami dróg etc.