Czytelnik: Ten płot ogranicza widoczność

- Na jednym z elbląskich skrzyżowań jest ograniczona widoczność przez ogrodzenie panelowe, które postawiła przy budynku wspólnota mieszkaniowa – twierdzi jeden z naszych Czytelników. - Proszę o pomoc w wyjaśnieniu tej sytuacji, zanim dojdzie tam do jakiejś tragedii – dodaje mieszkaniec.

- Chodzi o skrzyżowanie ulic Kopernika i Bażyńskiego – precyzuje elblążanin. - Wspólnota mieszkaniowa postawiła sobie ogrodzenie panelowe wydzielające kawałek działki, nie wnikam, czy zgodnie z planem dzierżawy, bo to sprawa miasta. Z tym nie ma problemu. Problem pojawił się chwilę później, gdy panele tego ogrodzenia zostały zasłonięte, przez co widoczność pieszych i kierujących na ulicy Bażyńskiego w kierunku przychodni została całkowicie ograniczona. Problem ten chciałem najpierw rozwiązać przez panią zarządcę tego budynku, jednak stwierdziła, że wspólnota nie zgodzi się na odsłonięcie paneli. Myślę, że ktoś z działu technicznego powinien potwierdzić odbiór takich robót – twierdzi mieszkaniec Elbląga. Powołuje się na przepisy dotyczące widoczności na drogach publicznych. - Proszę o pomoc w wyjaśnieniu tej sytuacji, zanim dojdzie tam do jakiejś tragedii. Przyległym chodnikiem poruszają się zarówno dorośli, jak i dzieci z pobliskiego przedszkola i szkoły językowej - dodaje Czytelnik.

W zgłaszanej przez niego sprawie skierowaliśmy najpierw pytania do Zarządu Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych w Elblągu.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Administrator budynku sprawę przekazał do Wydziału Ruchu Drogowego celem zasięgnięcia opinii dotyczącej ewentualnego montażu lustra drogowego. W przypadku skrzyżowania jak na każdym wyjeździe należy zachować ostrożność i odpowiednią prędkość. Wszystkie kwestie bezpieczeństwa muszą być uzgodnione z policją tak, by zachować bezpieczeństwo pieszych jak i kierowców. Realizacja postawienia ewentualnego lustra drogowego, po otrzymaniu pozytywnej opinii, zostanie zrealizowana niezwłocznie. Jeżeli chodzi o teren, na którym jest ogrodzenie, Wspólnota dzierżawi go od ZBK i posiada zgodę na montaż ogrodzenia – podkreśla w odpowiedzi na nasze pytania Daria Knuth, administrator ZNMiU w Elblągu.

- Wpłynęło do nas pismo od zarządcy dotyczące montażu w tym miejscu lustra drogowego, co zaopiniujemy pozytywnie – potwierdza nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. - Policjanci z ruchu drogowego sprawdzili to miejsce pod kątem bezpieczeństwa i rzeczywiście, jest tam ograniczona widoczność, stąd przesłaliśmy informację w tej sprawie do Departamentu Zarząd Dróg, bo wydanie oceny w zakresie prawa budowlanego nie należy do naszych zadań – dodaje policjant.

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim w Elblągu, "kwestie związane z ograniczeniem widoczności rzeczywiście mogą tam występować".

- Trwają rozmowy na temat rozwiązania tego problemu między zarządcą, Departamentem Zarząd Dróg i Zarządem Budynków Komunalnych – podkreśla Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM. Do sprawy powrócimy po uzyskaniu szerszych odpowiedzi od departamentu i ZBK.