UWAGA!

----

Po interwencji Czytelnika schody zostaną naprawione

 Elbląg, Po interwencji Czytelnika schody zostaną naprawione
(fot. Czytelnik)

Czy ktoś kiedyś zajmie się schodami na Sadowej, czy musi dojść tu do tragedii? Tędy codziennie chodzi wiele osób, bo to wygodny skrót – pisze nasz Czytelnik. I na dowód przesyła zdjęcia. Co na to ratusz?

- Chciałbym poruszyć temat schodów przy Sadowej, ponawiam go już po raz trzeci. Czy ktoś zajmie tymi schodami, czy tylko wtedy, gdy dojdzie tu do tragedii? – pisze Pan Rafał. - Tu codziennie chodzą dzieci do szkoły, starsi ludzie do pracy, na spacery korzystając ze skróty między ul. Bema a Sadową. Schody są w takim stanie co najmniej od trzech miesięcy. Czy nikt tego nie widzi? – pyta Czytelnik.

Po sygnale od Czytelnika i naszej interwencji urzędnicy obiecali zająć się tą sprawą.

- W związku ze zgłoszeniem od mieszkańca w sprawie złego stanu schodów przy ul. Sadowej, pracownicy Departamentu Zarządu Dróg w maju przeprowadzili wizję terenową, po czym zlecono w ramach bieżącego utrzymania naprawę ubytków i uszkodzeń w nawierzchni schodów. W tym tygodniu firma wykona prace naprawcze – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Biuro Prezydenta Elbląga. Pod odpowiedzią nie podpisał się nikt z imienia i nazwiska.

Sprawdzimy efekt prac, gdy zostaną zrealizowane.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 