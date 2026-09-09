Po zwycięstwo Kanałem Elbląskim

National Geograhic Polska zaprasza do udziału w kolejnej edycji plebiscytu Cuda Polski. Można głosować na najbardziej wyjątkowe lokalizacje z 16 województw, wśród kandydatów jest Kanał Elbląski. Głosowanie potrwa do 13 października.

Celem plebiscytu jest ukazanie najbardziej interesujących punktów na mapie Polski, zarówno pod względem kulturowym, historycznym jak i przyrodniczym. O zaszczytny tytuł Cudu Polski walczy 48 miejsc.

Województwo warmińsko-mazurskie jest w tej edycji plebiscytu reprezentowane przez trzy atrakcje: szlak rowerowy Łynostrada, jezioro Jeziorak oraz Kanał Elbląski. My gorąco zachęcamy do głosowania najbliższej położoną od Elbląga, czyli Kanał Elbląski.

Przypomnijmy, że jest on uznawany za jeden z najbardziej niezwykłych zabytków hydrotechniki w Europie. Szczególną uwagę przyciągają pochylnie, dzięki którym statki mogą się przemieszczać po lądzie, niwelując różnicę poziomów między Buczyńcem a jeziorem Druzno. Przeciągane są za pomocą stalowej liny na specjalnych wózkach, korzystających z napędu wodnego.

Głosowanie na Cuda Polski 2026 trwa na stronie internetowej. Kliknij w link