Nowe tory na 1 Maja

Na ul. 1 Maja trwa budowa nowego torowiska. Prace mają być zakończone w styczniu. Jak już informowaliśmy, termin realizacji inwestycji został wydłużony, gdy okazało się, że w części ulicy konieczna jest również wymiana kanalizacji deszczowej pod torowiskiem. Zobacz zdjęcia.

Na odcinku między 3 Maja a ul. Hetmańską są już zamontowane torowiska, w drugiej części ul. 1 Maja (między Hetmańską a placem Słowiańskim) w poniedziałek rozpoczął się montaż podkładów. Umowa z wykonawcą na realizację prac była podpisana początkowo do listopada, ale wydłużono ją do stycznia 2027 r.

- Po rozpoczęciu robót torowych, wyłączeniu ruchu tramwajowego oraz wykonaniu prac ziemnych i odkrywek infrastruktury podziemnej stwierdzono bardzo zły stan techniczny kanału deszczowego o średnicy 800 mm, zlokalizowanego bezpośrednio pod torowiskiem. Inspekcja wykazała liczne uszkodzenia, w tym pęknięcia rur, ich przemieszczenia, ubytki konstrukcyjne, nieszczelności oraz zły stan studni rewizyjnych – tłumaczyły konieczność wydłużenia prac władze Elbląga. - Pozostawienie kanalizacji w obecnym stanie mogłoby doprowadzić do poważnych awarii, negatywnie wpłynąć na trwałość nowo wybudowanego torowiska i jezdni, a przede wszystkim stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu tramwajowego i drogowego. Oznaczałoby również konieczność ponownego prowadzenia robót w krótkim czasie po zakończeniu inwestycji. Dlatego podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu prac o przebudowę kanalizacji deszczowej.

Przypomnijmy, że modernizacja torowisk na 1 Maja ma kosztować 6,7 mln zł. Wykonuje je firma Balzola Polska.