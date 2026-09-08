UWAGA!

Nowe tory na 1 Maja

 Elbląg, Nowe tory na 1 Maja
(fot. Anna Dembińska)

Na ul. 1 Maja trwa budowa nowego torowiska. Prace mają być zakończone w styczniu. Jak już informowaliśmy, termin realizacji inwestycji został wydłużony, gdy okazało się, że w części ulicy konieczna jest również wymiana kanalizacji deszczowej pod torowiskiem. Zobacz zdjęcia.

Na odcinku między 3 Maja a ul. Hetmańską są już zamontowane torowiska, w drugiej części ul. 1 Maja (między Hetmańską a placem Słowiańskim) w poniedziałek rozpoczął się montaż podkładów. Umowa z wykonawcą na realizację prac była podpisana początkowo do listopada, ale wydłużono ją do stycznia 2027 r.

- Po rozpoczęciu robót torowych, wyłączeniu ruchu tramwajowego oraz wykonaniu prac ziemnych i odkrywek infrastruktury podziemnej stwierdzono bardzo zły stan techniczny kanału deszczowego o średnicy 800 mm, zlokalizowanego bezpośrednio pod torowiskiem. Inspekcja wykazała liczne uszkodzenia, w tym pęknięcia rur, ich przemieszczenia, ubytki konstrukcyjne, nieszczelności oraz zły stan studni rewizyjnych – tłumaczyły konieczność wydłużenia prac władze Elbląga. - Pozostawienie kanalizacji w obecnym stanie mogłoby doprowadzić do poważnych awarii, negatywnie wpłynąć na trwałość nowo wybudowanego torowiska i jezdni, a przede wszystkim stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu tramwajowego i drogowego. Oznaczałoby również konieczność ponownego prowadzenia robót w krótkim czasie po zakończeniu inwestycji. Dlatego podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu prac o przebudowę kanalizacji deszczowej.

Przypomnijmy, że modernizacja torowisk na 1 Maja ma kosztować 6,7 mln zł. Wykonuje je firma Balzola Polska.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Nowe tory na 1 Maja, tylko po co ? 1 Maja powinna być wolna od tramwajów. Dawno dawno temu był pomysł aby tramwaj jeździł aleją Armii Krajowej i skręcał w ul. Pocztową przy 1 ogólniaku.1 Maja miała być deptakiem i łączyć się z tak zwaną starówką. Ale zrobiono koszmarek.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Krytyka(2026-09-08)
Reklama