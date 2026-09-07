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300 złotych za dwie noce

 Elbląg, Pieniężno,
Pieniężno, fot. Anna Dawid

W poniedziałek (7 września) ruszył nabór obiektów noclegowych w programie Warmińsko - Mazurski Czek Turystyczny. Będzie miał on trzy tury, a turyści będą mogli otrzymać 300 zł dopłaty do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi.

29 września rozpocznie się pierwsza tura nowego programu, w ramach którego turyści będą mogli otrzymać dofinansowanie do noclegu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – zapowiada Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna. Czek Turystyczny – bo tak ma się ten program nazywać – zastąpi Bon Turystyczny. Przypomnijmy, że wiosenna edycja poprzedniego programu, która miała przyciągnąć turystów na Warmię i Mazury poza głównym sezonem, została niespodziewanie wstrzymana. Decyzję podjęto po licznych sygnałach o nieprawidłowościach zgłaszanych przez użytkowników systemu – sprawę opisywaliśmy w tym artykule.

7 września ruszył nabór obiektów noclegowych w nowym programie pod nazwą Warmińsko - Mazurski Czek Turystyczny. Dla turystów najważniejsza informacja to ta, że program będzie realizowany w trzech turach: od 29 września do 30 listopada 2026 r. Pobyt musi odbyć się w terminie ważności danej tury. Liczba czeków będzie ograniczona – zdecyduje kolejność składania wniosków do wyczerpania puli środków. Z czeku będą mogli skorzystać pełnoletni obywatele RP. Czek będzie miał formę elektronicznego kodu, przypisanego do uczestnika. Będzie można go wykorzystać na jedną rezerwację, obejmującą co najmniej dwa noclegi, w jednym z obiektów noclegowych uczestniczących w programie.

Więcej szczegółowych informacji w tym linku.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • kolejna okazja do nadużyć, wyłudzeń i wałków.. kiedy ludzie skumają, że wszelkie te dopłaty nie mają służyć temu aby obywatelom czy przedsiębiorcom coś dać, zapewnić, ulżyć w obciążeniach fiskalnych, wspomóc jakąś branżę itp. Gdyby tak było to po prostu obniżono by podatki o 2 czy 5 %. Tu chodzi o to, żeby był przepływ gotówki, żeby pieniądze krążyły, przechodziły z ręki do ręki i trafiały do konkretnych kieszeni. Kiedy to zakumacie ludzie?!
  • Te 300zł to ja już wolę wpłacić dla ks Rydzyka ! Tym bardziej że paliwo już PO 5zł.
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