Miasto chce sprzedać działki na Chrobrego

Władze Elbląga chcą sprzedać w jednym przetargu kompleks 17 działek przy ul. Chrobrego pod budowę osiedla domów jednorodzinnych, tuż przy Hospicjum Elbląskim. To oferta dla dewelopera z ceną wywoławczą 4,2 mln złotych netto.

Teren ten określany jest jako Górna Sadyba. To kompleks działek o pow. między 700 a prawie 1 tys. m kw. każda, wraz z udziałem w mających tu powstać drogach (ul. Sokola i Krucza). W sumie to ponad 15 hektarów gruntu za cenę wywoławczą 4,2 mln zł netto (plus VAT).

- Warunkiem niezbędnym dla możliwości rozpoczęcia przez nabywcę realizacji inwestycji, polegającej na zabudowaniu nieruchomości, będących przedmiotem przetargu, jest doprowadzenie przez nabywcę, własnym staraniem i na własny koszt, w porozumieniu i we współpracy z EPWiK, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na tym terenie (w oparciu o koncepcje pozostające w posiadaniu EPWiK). Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych winno odbywać się staraniem i na koszt nabywcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Przetarg w sprawie sprzedaży działek odbędzie się 9 listopada w Urzędzie Miejskim. Zwycięzca przetargu będzie musiał rozpocząć budowę osiedla najpóźniej do 31 grudnia 2030 r. i zakończyć ją do 31 grudnia 2033 f.