Rower, hulajnoga czy motorower? To istotna różnica...

Planujesz zakup hulajnogi, roweru elektrycznego lub innego podobnego pojazdu? Warto sprawdzić, czy spełniają odpowiednie wymogi techniczne, przewidziane przepisami. Zobacz film, przygotowany przez policję, wyjaśniający te kwestie.

W ostatnim czasie na ulicach miast można zauważyć młode osoby, jeżdżące pojazdami niespełniającymi warunków określanych w przepisach. Każdy rower elektryczny czy hulajnoga muszą spełniać określone wymogi techniczne.

- Nie wszystkie oferowane na rynku pojazdy mogą być dopuszczone do ruchu – mówią policjanci. W najbliższym czasie w elbląskich szkołach policjanci przeprowadzą cykl spotkań z uczniami i ich rodzicami na ten temat.

