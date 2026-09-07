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Hala Kupców Zawada ma przejść do historii

 Elbląg, Większość boksów nie ma obecnie najemców,
Większość boksów nie ma obecnie najemców, fot. Anna Dembińska

- Kiedyś tak nie było: jedna Biedronka, druga Biedronka, Lidl, Carrefour. Teraz jest ciężko. Polityka w kraju jest chyba nastawiona bardziej na zachodnie sklepy– mówi jeden ze sprzedawców w Hali Kupców Zawada na ulicy Podgórnej 12. Z 26 lokali, znajdujących się w tym obiekcie, działa zaledwie 6. Jednak i one będą musiały się zamknąć z końcem listopada. Wówczas mija okres wypowiedzenia najmu sprzedawcom przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zakrzewo, do której budynek należy. Co tutaj powstanie? Zdjęcia.

Kierując się w stronę hali, mam wrażenie, że przede mną znajduje się zaniedbany magazyn. Ludzie mijają go obojętnie, czemu trudno się dziwić. Ciężko mu konkurować z kolorowymi, nowoczesnymi sklepami, które wybudowały się w okolicy. Jak jednak wygląda wnętrze tej wiekowej hali? Mimo uczucia pustki, które uderza od samego wejścia, w środku rozbrzmiewa wesoła muzyka ze stacji radiowej. Brzmi, jakby miała dodać otuchy pojedynczym sprzedawcom, prowadzącym w małych boksach swoją działalność.

- Gdyby spółdzielnia obniżyła koszt to prawdopodobnie te boksy, które w tym roku się zamknęły, mogłyby się jeszcze utrzymać – twierdzi sprzedawca ze sklepu zoologicznego

Podkreśla, że mimo, iż koszt najmu nie wzrósł, to obecne opłaty już i tak nadwyrężały jego budżet. Klienci, szukając tańszych alternatyw i większego wyboru, robią zakupy w pobliskim Lidlu lub Carrefourze, znajdującym się w CH Ogrody.

- Sytuacja u nas w kraju nieciekawa. To też jest związane z tym, że ludzie coraz mniej zarabiają, coraz mniej mają pieniędzy, bo wszystko drogie jest – tłumaczy sprzedawca.

  Elbląg, Hala na ul. Podgórnej,
Hala na ul. Podgórnej, fot. Anna Dembińska

Część winy widzi w działaniach Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo, która, jak mówi, lekceważyła kupców i nie brała pod uwagę ich zdania.

- Spółdzielnia zadowolona, że pozbyła się kłopotu - stwierdza zrezygnowany.

Obecnie jeszcze nie wiemy, jakie sklepy pojawią się w miejscu hali. Spółdzielnia Zakrzewo poinformowała nas, że odda cały obiekt jednemu najemcy, który ma zacząć prowadzić tam działalność gospodarczą w branży usługowo-handlowej. Umowa z nim została już zawarta.

Jedna z ekspedientek mówi nam, że na miejscu sklepu mięsnego, który prowadzi od osiemnastu lat, ma powstać Żabka. Nie wróży jej jednak sukcesu.

- Żabka się tu nie przyjmie, tu są w ogóle inni klienci. Żabka jest specyficznym sklepem - mówi.

A co o zakupach w tym miejscu myślą klienci? Nie ma ich zbyt wielu, spotykam głównie osoby starsze, dla których ten punkt jest atrakcyjny ze względu na bliską odległość od domu.

- Po drodze do domu robię tu zakupy, bo tu mieszkam – mówi jeden z nich.

Zaznacza jednak, że mając do wyboru Biedronkę i Halę Kupców, wybrałby ten drugi punkt, ze względu na chęć wspierania rodzimych biznesów.

- Jakbym miał obok Biedronkę, to wtedy już by się zaczęło pomaganie lokalnym - mówi mężczyzna.

Jak nas poinformowała SM Zakrzewo, zmiany w obiekcie są wynikiem braku zainteresowania najmem pozostałych boksów.

- Podjęte kroki wpisują się w strategię racjonalnego zarządzania majątkiem zwiększając stopień wykorzystania obiektu – czytamy w liście przesłanym redakcji przez SM Zakrzewo.


A moim zdaniem...

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Hala Kupców Zawada ma przejść do historii
Hala Kupców Zawada ma przejść do historii
Hala Kupców Zawada ma przejść do historii
Hala Kupców Zawada ma przejść do historii

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Pamiętam jak na tym placyku były szczęki, polówki i mini rynek i fontanna działała Hashtagi: #ZawadaTybur
  • Trochę szkoda, ale z drugiej strony takie mamy czasy :( nie twierdzę że lepsze
  • Trochę nostalgia, trochę przyzwyczajenia. Świat się zmienia i takie bazarkowe sklepiki już się średnio utrzymują. Nawet sklep z dobrym mięsem musi się dostosować do obecnych realiów. Normalnie powinni ten relikt zburzyć a teren zagospodarować lub zabudować czymś nowoczesnym, bo te klocki, gdy zostaną puste, straszą niemiłosiernie. No ale w Elblągu to może być niemożliwe.
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    4
    1
    taka_prawda(2026-09-07)
  • Sprzedać teren inwestorowi. Można wybudować budynek o funkcji mieszkalno usługowej. Nic na siłę, byle do przodu.
  • Czy sklep motoryzacyjny zostanie?
  • Żabka na tak wielkim obiekcie? To kpina i nieuzasadniona spekulacja bo na tak wielkiej powierzchni to nikt nie zarobi na spożywce a tylko umoczy pieniądze za wynajem, czas i energię a o zrujnowanej psychice nie wspomnę. To miejsce już nie przyciągnie nikogo innego a w samym Społem obok też za wielkiego ruchu nie widać, więc ta Żabka to utopia.
  • Zostanie, tak samo jak pizzeria zmniejszona o 2/3.Likwidują tylko dół z wyłączeniem Społem
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