W Elblągu zapowiada się słodki weekend

Czekolada, słodycze świata, manufaktury spożywcze, rękodzieło, warsztaty i atrakcje dla całych rodzin. Elbląg zamieni się w pełną smaków i kolorów przestrzeń. Od na Placu Katedralnym 11 do 13 września potrwają Czeko Fest – Festiwal Czekolady, Słodkości i Smaku oraz Plenerowe Targi Rękodzieła i Rzemiosła „Od Ręki do Dzieła”.

To propozycja na wspólne spędzenie wrześniowego weekendu – będzie można zrobić zakupy u wystawców, spróbować słodkości i produktów z małych manufaktur, spotkać twórców, a przede wszystkim wziąć udział w przygotowanych specjalnie na tę okazję warsztatach.

Czeko Fest – czekolada, słodkości i manufaktury

Przez trzy dni na Placu Katedralnym w Elblągu pojawią się wystawcy związani z czekoladą, słodkościami, produktami rzemieślniczymi i rękodziełem. Ważną częścią wydarzenia jest program warsztatowy, podczas którego najmłodsi – i nie tylko – będą mogli sami wcielić się w rolę czekoladników i cukierników. Na uczestników czekać będą dwie strefy: Akademia Czekolady, w której będzie można będzie własnoręcznie przygotować swoje słodkości oraz Akademia Cukiernicza, poświęcona kreatywnej zabawie ze słodkościami. Część atrakcji będzie bezpłatna, a na wybrane warsztaty będą obowiązywały zapisy.

A na finał, w niedzielę o godz. 16, ruszy Fontanna Czekolady! Udział w tej atrakcji będzie bezpłatny. To będzie wspólny, słodki finał trzydniowego wydarzenia na Placu Katedralnym.

„Od Ręki do Dzieła” – spotkajmy się z polskim rękodziełem i rzemiosłem.

Równolegle z Czeko Festem odbędą się Plenerowe Targi Rękodzieła i Rzemiosła „Od Ręki do Dzieła”. Na Placu Katedralnym spotkają się rękodzielnicy, rzemieślnicy, artyści, małe pracownie i manufaktury. To właśnie tutaj będzie można znaleźć rzeczy, których często nie spotyka się w zwykłych sklepach – wykonane ręcznie, w krótkich seriach lub jako pojedyncze egzemplarze. Pojawią się m.in. biżuteria, ceramika, świece, dekoracje, dodatki, produkty naturalne, pomysły na prezenty oraz różnego rodzaju autorskie wyroby.

„Od Ręki do Dzieła” to także okazja, żeby poznać ludzi stojących za danym produktem, porozmawiać z twórcami i kupić bezpośrednio od nich.

Festiwal będzie otwarty w piątek, 11 września w godz. 12-19, w sobotę w godz. 10-19, w niedzielę w godz. 10-18. Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny. Wybrane warsztaty są płatne.

Organizatorem wydarzenia jest We Form Events.