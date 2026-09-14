Wychodzić z domu i docenić siebie nawzajem

14 września ulicami Elbląga przeszedł kolorowy pochód, otwierający Elbląskie Dni Seniora. Mieszkańcy zebrali się pod Urzędem Miejskim i ruszyli tanecznym krokiem w stronę Placu Jagiellończyka, gdzie przygotowano występy artystyczne oraz strefę zdrowia. Zobacz zdjęcie.

Elbląskie Dni Seniora to szansa, by poznać nowych ludzi i naładować się pozytywną energią. Turnieje sportowe, spotkania planszówkowe, warsztaty oraz wiele innych aktywności pozwolą seniorom się zrelaksować i poczuć się częścią wspólnoty.

- Chcemy przede wszystkim pokazać, że jesteśmy, zamanifestować naszą jedność – tłumaczą panie Ludomira i Urszula - My zawsze uczestniczymy w tych pochodach, bo to jest ważne święto dla seniorów.

Uczestnicy pochodu, których spotkaliśmy, uważają, że Elbląg ma dużo do zaoferowania osobom w podeszłym wieku.

- W Elblągu się dobrze mieszka, bo seniorzy mają się gdzie bawić, są dla nich kluby, wycieczki – mówi pani Ewa.

Fot. Anna Dembińska - My mamy nawet więcej uprawnień i swobody niż nasi młodzi – dodaje pani Ania.

- To jest bardzo ładne miasto, czasami nie doceniamy tego i wydaje nam się, że inne miasta są ładniejsze – uważa pan Janusz, wskazując Stare Miasto jako swoje ulubione miejsce na mapie Elbląga.

Starówkę docenia również pan Kazimierz.

- Chodzimy tu często – mówi – Elbląg coraz bardziej się rozwija. Jak jeszcze port otworzą, to wtedy już żyć nie umierać.

Zachęca również do sprawdzenia oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osob Niepełnosprawnych w Elblągu, który jest dobrym miejscem na rozwijanie zarówno swoich pasji jak i kontaktów międzyludzkich.

- Jest bardzo dużo ciekawych zajęć. Ludzie muszą wychodzić z domu, żeby docenić siebie nawzajem – tłumaczy pan Kazimierz.

Elbląskie Dni Seniora potrwają do soboty 19 września. Program można sprawdzić tutaj.