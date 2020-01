Podyskutuj o Elblągu: Jak jeździć po starówce

Dzisiaj pod dyskusję w naszym cyklu poddajemy kwestię zgłoszoną nam przez jednego z Czytelników. A chodzi o ruch samochodowy na starówce. - Na Starym Mieście obowiązuje „strefa zamieszkania”, której wielu kierowców nie przestrzega. Próbowałem wielokrotnie zainteresować tym tematem policję, oczywiście bez skutku – napisał do nas pan Paweł. Co o tym sądzicie?

„Od kilku lat jestem mieszkańcem starówki, i zapewne bardziej niż „nie-mieszkańcy” dostrzegam problem prędkości w tym obszarze naszego miasta. Na Starym Mieście obowiązuje „strefa zamieszkania”, która zobowiązuje do poruszania się z prędkością nie większą jak 20 km/h. Niestety jest to przepis jedynie teoretyczny. Szczególnie w godzinach porannych i wieczornych widać samochody mknące z prędkością znacznie ponad 30 km/h. Jest to niebezpieczne między innymi ze względu na pieszych (a przede wszystkim dzieci), którzy mogą wtargnąć na jezdnię spomiędzy ciasno zaparkowanych samochodów, a piesi w tej strefie mają absolutne pierwszeństwo nad samochodami.

W strefie zamieszkania obowiązuje reguła prawej ręki – którą ciężko wyegzekwować, szczególnie gdy inni nie zdają sobie sprawy z obowiązujących przepisów i mkną około 50 km/h.

Panujące na naszej starówce drogowe bezprawie nie jest dobrą wizytówką naszego miasta. Nie wygląda to dobrze ani z punktu widzenia mieszkańca miasta, a tym bardziej z punktu widzenia turysty (których jest u nas coraz więcej).

Mniej więcej od momentu otwarcia do ruchu Mostu Niskiego nasza starówka stała się drogą tranzytową pozwalającą ominąć korki w mieście. Ulice starówki są bardzo dobrym skrótem również dla tych, którzy nie zamierzają przekraczać w tym miejscu rzeki. Paranoja! Ewidentną różnicę w ruchu można zaobserwować w momencie, gdy na starówce zamykane są ulice na potrzeby imprez. Wtedy tę część miasta omijają ci, którzy nie muszą tutaj jeździć i jest dużo spokojniej.

Wielokrotnie próbowałem zainteresować tym tematem elbląską policję, oczywiście bez żadnego skutku – a wręcz dostawałem odpowiedz, że na elbląskiej starówce nie ma problemu prędkości! „20 km/h to tempo starszej pani na rowerze, proszę mi pokazać samochód, który nie przekracza tej prędkości! Wszyscy to robią!”

Z racji tego, że jestem ojcem, szczególnie zależy mi na bezpieczeństwie moich dzieci. A o to jest tu coraz trudniej. Coraz więcej bezczelnych ludzi na drogach. Proszę o nagłośnienie tej sprawy” - napisał pan Paweł?

Co Czytelnicy portEl.pl sądzą o tym problemie? Czy też go zauważacie? Czy na starówce potrzebne są jakieś zmiany w ruchu drogowym? Zapraszamy do dyskusji.