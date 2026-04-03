UWAGA!

----

Pokoszarowe (nie)porządki. Rok później

 Elbląg, Plac apelowy przed byłymi koszarami
365 dni temu wybraliśmy się na wycieczkę do pozostałości koszar 14 batalionu remontu lotnisk przy ul. Lotniczej. Dziś (3 kwietnia), w rocznicę tamtego spaceru poszliśmy zobaczyć, co się zmieniło. Spojler: niewiele. Zobacz zdjęcia.

„Ściany pomazane sprayem, ktoś napisał kogo nie lubi [eufemizm], swoją obecność zaznaczyli kibice lokalnego klubu sportowego, najlepiej zacytować jeden z napisów „Lepiej być nie może”. Oglądamy pozostałości po toaletach, częściowo zachowały się jeszcze pisuary, umywalki, jakimś cudem na ścianach wiszą jeszcze lustra. Kafelków też jeszcze nikt nie zbił ze ściany. Widać ślady po grzejnikach, dziury w ścianach, rury zwisające ze ścian i sufitów...” - tak pisaliśmy rok temu w tekście Pokoszarowe (nie)porządki.

Pierwsza zmiana, która rzuca się w oczy, w porównaniu z ubiegłym rokiem, to niewielkie żółte tabliczki z napisem >>Wstęp wzbroniony. Grozi zawaleniem<<. Jesteśmy w redakcji zafascynowani wielką wiarą urzędników w moc żółtych tabliczek. Niczym szturmowcy Imperium bronią elbląskiej Gwiazdy Śmierci przed rebeliantami, którzy chcieliby wejść do środka. Tak bardziej poważniej, to zastanawiamy się, co powstrzymuje urzędników od zabicia otworów wejściowych płytami OSB lub zwyczajnie zamurowania.

Zwłaszcza, że tabliczki ostrzegawcze swojej roli nie spełniają. W środku widać nowe graffiti, obok napisu „Witamy w piekle” ktoś dopisał, że nie lubi Lechii Gdańsk, jest parę nowych wyznań miłości i kilka słów nienawiści. Puszki po piwie, zerwane pisuary, dziury w ścianach nadal straszą. Czekają, aż zgodnie z żółtymi tabliczkami, budynki będą mogły się zawalić.

  Elbląg, W środku nie ma kto trzymać porządku
W ubiegłym roku pytaliśmy w elbląskim ratuszu, jaki jest pomysł na zagospodarowanie budynków. Wówczas dowiedzieliśmy się, że...

- Od jakiegoś czasu trwają rozmowy z dwoma zainteresowanymi zakupem kontrahentami, w związku z czym niezasadne byłoby inwestowanie w niego przez miasto. Administrator na bieżąco zajmuje się kwestiami związanymi z zabezpieczaniem tego miejsca, m.in. zamieszczając tam tabliczki informujące o zakazie wejścia, ale zabezpieczenia znikają, ponieważ budynki są notorycznie dewastowane – poinformowała nas wówczas Adrianna Kuzko z zespołu prasowego biura prezydenta Elbląga. - Na tym etapie nie możemy jeszcze mówić o szczegółach dotyczących przyszłości obiektu. Kiedy dojdzie do podpisania umowy, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

I tu mamy kolejny zwrot akcji: żadna informacja o sprzedaży tego terenu jeszcze do naszej redakcji nie dotarła. Na portalu mapowym nadal jako właściciel działki widnieje Miasto Elbląg, a jako władający: Zarząd Budynków Komunalnych.

Tutaj zobaczysz zdjęcia Dariusza Barana, byłego żołnierza 14 batalionu remontu lotnisk, zrobione w ostatnich miesiącach użytkowania koszar przez wojsko.

SM

  • Czy za Aeroklubem trwają już prace ziemne pod inwestycję Komenda Policji?
  • Te Zdjęcia Darka daliście niepotrzebnie teraz siedzę i płaczę nad tym co zostało a taki był fajny ten nasz batalionik :(
  • To jak to jest ZBK to niecha tam zamieszka ten co tak lata po mediach i się skarży że go pomówili.
  • Taki mały lokalny elbląski urbex.
  • Jeżeli miasto pertraktacje prowadzi bez trybu przetarg to będzie jak zawsze.
  • To obraz Elbląga po rządach KO PSL Lewica kkkwww. Miasto coraz bardziej przypomina Prypeć w którym doszło do wybuchu elektrowni jądrowej. Tak jak te koszary wygląda cały Elbląg. Zobaczcie jak wygląda największy w Europie basen odkryty przy spacerowej i ten mały basen zamieniony na kuwetę dla psów. Zobaczcie jak wyglądają tramwaje jak wygląda ul.1 maja,plac słowiański.
  • Na portalu mapowym nadal jako właściciel działki widnieje Miasto Elbląg, a jako władający: Zarząd Budynków Komunalnych. Sprawdza się to co mówię od lat - Elbląg jest zdecydowanie za duży dla ludzi którzy nim kierują.3 razy mniejsze miasto byłoby akurat. Większego nie potrafią ogarnąć. Lubią bieszczadzką szybkość, co w tym roku, to może za 5 lat się zobaczy. Elbląg Miastem Pustostanów i kiepskich małomiasteczkowych wąskich uliczek / 13 Pułku / i 3 dekady decydowania o Obwodnicy Wschodniej - ma Być, czy Nie Być.
  • Urząd Miasta Elbląg nie wywiązuje sie z obowiązków właścicielskich i poprzez swoja bezczynności pozwala na dewastację opuszconych obiektow - komenda straży pożarnej na Bema, dawna siedziba OHP na Junakow oraz budynki pokoszrowe na Lotniczej. Hańba
  • W administrowaniu przez ZBK. Może dyro ZBK POleci do mediów i " płokułatuły", że mu ludzie popsuli budynek?; )!
    Odpowiedz
    5
    4
    Stańczyk Elbląski(2026-04-03)
  • Informacje mapowe odnośnie własności tego powojskowego obiektu są nieścisłe. Rzeczywiście po rozwiązaniu jednostki Miasto (jeszcze za Prezydentury G. Nowaczyka) podjęło rozmowy z MON o przejęciu tych terenów. W efekcie przejęto część tego obszaru m. in. pod budowę drogi łączącej ulicę Akacjową z Zatorzem, a dalszy jej fragment przekazano właścicielom prywatnym pod działalność handlową. Natomiast teren, na którym mieściła się ta jednostka wojskowa był nadal negocjowany, a wstępne ustalenia o przejęciu go przez Miasto zostały wstrzymane w 2022 roku przez MON. Ministerstwo zamierzało ponownie przejąć ten obiekt i w 2023 roku wstępnie podjęto przygotowania do realizacji tego pomysłu. Obecnie nadal nie rozstrzygnięto tych spraw stąd pewnie istnieje taki stan i dopóki nie dojdzie do finalizacji postanowień własnościowych będzie postępowała degradacja tych budynków.
    Odpowiedz
    6
    0
    Moncina(2026-04-03)
  • Miasto ma ważniejsze wydatki.
    Odpowiedz
    4
    1
    Tu jest Polska(2026-04-03)
  • Rok bez użytku i bez nadzoru to w Polsce jak krajach trzeciego świata, patologia wzrasta każdego dnia.
