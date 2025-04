Pokoszarowe (nie)porządki

Takiej ilości drzwi nie powstydziłby się mały sklepik. Ale to nie wszystko, co oprócz klasycznego bałaganu znaleźliśmy w budynkach po koszarach przy ul. Lotniczej. Zobacz zdjęcia.

Do 2010 roku budynki użytkowało wojsko. Potem rozformowano 14. batalion remontu lotnisk... Dziś na placu apelowym przyszli kierowcy uczą się jeździć „po łuku”. Budynki obecnie są własnością miasta. Teraz niszczeją, chociaż stwierdziliśmy, że ktoś tam bywa w miarę regularnie.

Drzwi szeroko otwarte zachęcają do wejścia. Tradycyjnie nie ma żadnej tabliczki „Zakaz wstępu”, można by też pomyśleć o tym, żeby otwór wejściowy zabezpieczyć np. płytą OSB. W oknach straszą powybijane szyby. Kolejny pustostan w Elblągu, o którym wszyscy wokół zapomnieli.

Wchodzimy do środka. Bałagan jest straszny, ale podczas naszych wypraw po elbląskich pustostanach widzieliśmy już gorszy. To, co rzuca się w oczy to drzwi... wszędzie, niektóre jeszcze w futrynach, niektóre oparte o ściany, część leży na podłodze.

fot. Sebastian Malicki

Ściany pomazane sprayem, ktoś napisał kogo nie lubi [eufemizm], swoją obecność zaznaczyli kibice lokalnego klubu sportowego, najlepiej zacytować jeden z napisów „Lepiej być nie może”.

Oglądamy pozostałości po toaletach, częściowo zachowały się jeszcze pisuary, umywalki, jakimś cudem na ścianach wiszą jeszcze lustra. Kafelek też jeszcze nikt nie zbił ze ściany. Widać ślady po grzejnikach, dziury w ścianach, rury zwisające ze ścian i sufitów...

W piwnicach stoi woda, po czasach świetności zostało ozdobne drewniane schody na strych... Wchodzimy, ale nie decydujemy się na oglądanie tej części jednego z budynków. Zwyczajnie nie mamy pewności, czy podłoga się nie zarwie.

W innych pomieszczeniach zdążyła się już zarwać. Widać ślady po spożywaniu napojów alkoholowych, jedno pomieszczenie wygląda jakby było spalone. I wszędzie gruz...

fot. Sebastian Malicki

Pomysłów na zagospodarowanie tego terenu było już kilka, jednym z lepszych było wprowadzenie tam elbląskich organizacji pozarządowych. Jak widać na załączonych zdjęciach, żaden nie doczekał się realizacji.