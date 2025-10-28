Pomoc dla bezdomnych

Spotkałeś osobę bezdomną, która potrzebuje pomocy? Zapoznaj się z poniższymi informacjami. a dowiesz się, jak jej pomóc.

Pracownicy socjalni oraz streetworker Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na bieżąco kontrolują miejsca pobytu osób bezdomnych – we współpracy ze Strażą Miejską oraz policją. Monitorowane są miejsca przebywania osób bezdomnych, pracownicy socjalni, streetworker i funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują działania w celu zabezpieczenia tych osób w ośrodkach wsparcia.

Osoby w kryzysie bezdomności mogą uzyskać schronienie w placówkach przy ul. Nowodworskiej 49, gdzie działa schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownia i ogrzewalnia oraz w Miejskim Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych przy ul. Królewieckiej 102, gdzie funkcjonuje ogrzewalnia, jest możliwość skorzystania z łazienki oraz przygotowania ciepłego posiłku oraz napoju. W obydwu placówkach można wymienić odzież i bieliznę osobistą. Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych świadczy kompleksowe wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności – od zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, po wsparcie psychologiczne, prawne i terapeutyczne przygotowujące do wyjścia z bezdomności.

Jadłodajnia prowadzona przez Caritas Diecezji Elbląskiej przy ul. Zamkowej 17 od listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. będzie wydawać gorące posiłki osobom bezdomnym – skierowanym przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. pod numerem 800 165 320 będzie funkcjonowała bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.

Apelujemy również do mieszkanek i mieszkańców o informacje na temat osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej. Zgłoszenia przyjmują: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska i Komenda Miejska Policji oraz Elbląskie Centrum Usług Społecznych – na stronie ECUS można dokonać zgłoszenia anonimowo.