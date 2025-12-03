Pomoc dla elbląskiej kajakarki

Już w ten weekend wolontariusze będą kwestować na elbląskiej starówce, wspierając leczenie elbląskiej kajakarki, pani Marty Bednarskiej, która walczy z nowotworem. Potrzeba jest naprawdę ogromna – koszty związane z chorobą i leczeniem przerastają możliwości jej i jej bliskich. Dlatego każda wpłata, każdy gest, każda złotówka ma teraz wyjątkową wartość.

Można również dołączyć do wolontariuszy, którzy będą kwestować podczas jarmarku. Każda para rąk, każde dodatkowe zaangażowanie to realna pomoc i ogromna różnica dla tej pięknej sprawy. Gorąco zachęcamy do wsparcia nie tylko podczas jarmarku, ale także przez Pomagam.pl - https://pomagam.pl/68dmae

Dziękujemy w imieniu Pani Marty za każde okazane wsparcie. Razem możemy więcej – zwłaszcza wtedy, gdy ktoś naprawdę tego potrzebuje.