Pomoc, która daje nadzieję

Pani Urszula odeszła od męża tak, jak stała. Zabrała ze sobą to, co najważniejsze – piątkę dzieci – i poszła szukać pomocy. Jej decyzja była ostatecznością po latach doświadczania ciągłego upokarzania i przemocy psychicznej ze strony najbliższej osoby. Dziś, choć wciąż brakuje podstawowych mebli i sprzętu, najważniejsze jest to, że ona i dzieci mogą wreszcie spokojnie spać. To do takich osób trafia pomoc "Szlachetnej Paczki". Czeka na nią 31 rodzin z Elbląga i okolic.

To już 26. edycja "Szlachetnej Paczki". Przez lata akcja połączyła tysiące ludzi. W internecie możemy już wybrać osoby, którym chcemy pomóc w tym roku. Do 11 grudnia czeka ponad 8,5 tysiąca potrzebujących rodzin, również z Elbląga i okolic – łącznie 31. Wśród nich jest między innymi pani Urszula.

Kobieta odeszła od męża tak, jak stała. Zabrała ze sobą to, co najważniejsze – piątkę dzieci – i poszła szukać pomocy. Jej decyzja była ostatecznością po latach doświadczania ciągłego upokarzania i przemocy psychicznej ze strony najbliższej osoby. Każdy jej pomysł na podniesienie kwalifikacji, każda próba zmiany pracy i stylu życia były wyśmiewane, co doprowadziło do jej wycofania się z życia towarzyskiego i zamknięcia w czterech ścianach domu. Po wynajęciu mieszkania pani Urszula musiała urządzić je od zera. Dziś, choć wciąż brakuje podstawowych mebli i sprzętu, najważniejsze jest to, że ona i dzieci mogą wreszcie spokojnie spać.

Na pomoc czeka również pan Wiesław z żoną. Pan Wiesław jest obecnie bez pracy. Dwa lata temu przeszedł rozległy zawał serca, w wyniku którego ma przyznaną grupę inwalidzką. Choruje także na cukrzycę, trzustkę i nadciśnienie tętnicze. Problemy zdrowotne bardzo ograniczają jego możliwość zatrudnienia – nie jest w stanie wykonywać pracy fizycznej, szczególnie o dużym natężeniu. Przymusowa bezczynność bardzo przygnębia pana Wiesława, który mimo to każdy dzień rozpoczyna od przeglądania ogłoszeń o pracę. Jego żona, pani Olga, mimo własnych problemów zdrowotnych, pracuje dorywczo przy opiece nad osobami starszymi. Sytuacja finansowa Rodziny jest ciężka, ale małżeństwo nie traci nadziei. Przed panem Wiesławem pojawiła się perspektywa stałej pracy, a pani Olga niedługo rozpocznie staż, który poszerzy jej kwalifikacje zawodowe.

Bazę rodzin z Elbląga oraz powiatu elbląskiego znajdziecie w tym linku.

W poprzednim roku prawie 20 tysięcy rodzin, czyli ponad 52 tysiące osób, otrzymało wsparcie dzięki akcji Szlachetnej Paczki. Wartość tej pomocy była rekordowa, przekroczyła 84 milionów złotych. W tym roku pomoc "Szlachetnej Paczki" dotrze do potrzebujących 12 i 13 grudnia.