Z drogi śledzie, "kukiriniarz" jedzie

Pędzą po chodnikach, lawirują między pieszymi i coraz częściej trafiają do policyjnych kronik wypadków. Sprawdzamy, jak władze Elbląga walczą z plagą nieprzepisowej jazdy na hulajnogach elektrycznych i dlaczego Straż Miejska ma w tej walce związane ręce.

Idziesz lewą stroną chodnika, trochę zamyślony. W sumie – co niebezpiecznego może się stać trzy metry od jezdni? Chwilę później czujesz obok siebie tylko pęd powietrza – właśnie wyprzedził Cię „kukiriniarz” (potoczne określenie użytkowników szybkich, często tuningowanych hulajnóg elektrycznych – red.). Policyjnej „suszarki” do mierzenia prędkości nie masz, za to masz poważne wątpliwości, czy jednoślad nie pędził znacznie szybciej niż dozwolone 20 km/h. O obowiązku dostosowania prędkości do ruchu pieszych nawet nie wspominając.

Wystarczy przejrzeć nasze doniesienia z ostatnich miesięcy, by zobaczyć skalę problemu:

- 17 sierpnia – piętnastolatek na hulajnodze uciekał przed policją i wjechał w ścianę budynku przy ul. Wiejskiej.

- 8 września – piętnastoletni kierujący hulajnogą elektryczną zderzył się z volkswagenem golfem.

- 24 września – szesnastolatek na hulajnodze został potrącony przez samochód osobowy.

- 20 października – we Władysławowie koło Elbląga piętnastolatek na hulajnodze zmarł w wyniku zderzenia z oplem.

- 6 listopada – 56-letnia kobieta kierująca hulajnogą została potrącona na przejściu dla pieszych przez kierowcę toyoty.

Problem dostrzegł radny Rafał Traks (PiS), który złożył w tej sprawie interpelację.

„Szczególną uwagę zwracam na drogę rowerową przy ulicy Fromborskiej, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ogólną a Krasnym Lasem. Ze względu na ograniczoną szerokość tej infrastruktury oraz możliwość spotkania się różnych uczestników ruchu jazda z nadmierną prędkością może prowadzić do groźnych zdarzeń” – możemy przeczytać w interpelacji.

Wskazany fragment ul. Fromborskiej trafił już na policyjną Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Większość czytelników portElu bez trudu wskaże jednak inne miejsca z podobnym problemem – choćby Bulwar Zygmunta Augusta czy zatłoczone chodniki w centrum.

Jakie działania podejmują władze Elbląga, by poprawić bezpieczeństwo? W 2026 roku Straż Miejska przeprowadziła 139 kontroli drogowych ukierunkowanych na użytkowników pojazdów kołowych i elektrycznych. Biorąc pod uwagę, że 17 listopada jest 321. dniem roku, daje to średnio jedną kontrolę na 2,5 dnia. Efekt? Strażnicy miejscy nałożyli zaledwie 9 mandatów karnych (mniej niż jeden miesięcznie), a w 51 przypadkach zastosowali środki oddziaływania wychowawczego, takie jak pouczenie czy zwrócenie uwagi.

Skąd tak niska skuteczność?

„Pomimo widocznego zaangażowania Straży Miejskiej w przeciwdziałanie negatywnym skutkom przemieszczania się osób na hulajnogach nie dysponuje ona możliwościami oraz odpowiednimi narzędziami do ujawniania przypadków ingerencji w fabryczne ograniczenia prędkości hulajnóg elektrycznych, które w chwili obecnej przysługują Policji m.in. prowadzenia kontroli prędkości hulajnóg przy użyciu urządzeń rejestrujących.” – odpowiedziała na interpelację Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydentka Elbląga.

Znacznie dotkliwsze są zatem akcje prowadzone przez elbląską policję, takie jak „Legalny elektryk” czy „Elektromobilność”. Podczas tej pierwszej, przeprowadzonej 23 października, w zaledwie cztery godziny policjanci skontrolowali 14 pojazdów.

"Funkcjonariusze sprawdzili 11 osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. W ośmiu przypadkach, ze względu na brak wymaganych uprawnień (np. karty rowerowej u nieletnich – red.), sporządzono wnioski do sądu rodzinnego. W ośmiu przypadkach rodzice zostali ukarani za dopuszczenie do kierowania pojazdem osoby bez uprawnień. Sporządzono również siedem wniosków do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dwie hulajnogi zostały odholowane na policyjny parking" – informowała Komenda Miejska Policji w Elblągu na stronie internetowej.

Podczas działań policjanci ujawnili m.in. hulajnogę mogła rozpędzić się do 50 km/h, mimo że powinna mieć konstrukcyjne ograniczenia do 20 km/h. Policja zapowiedziała organizację kolejnych akcji tego typu.

Ratusz i podległe mu jednostki stawiają też na profilaktykę – wspólnie z policją organizują w elbląskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych turnieje wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Swoje działania prowadzi także Straż Miejska oraz Marek Kamm, pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego i pieszego m.in. organizując warsztaty z poruszania się hulajnogami i rowerami.

Samorządy nie mogą całkowicie zakazać używania hulajnóg elektrycznych, ale mogą skutecznie uprzykrzyć życie piratom i wymusić bezpieczeństwo poprzez strefy ograniczonego ruchu.

W ścisłym centrum Lublina prędkość hulajnóg ograniczono do 12 km/h – pojazdy operatorów miejskich automatycznie zwalniają w tej strefie. W Sopocie wyznaczono specjalne miejsca postoju, a od września 2025 roku na ul. Bohaterów Monte Cassino, Placu Przyjaciół Sopotu i Skwerze Kuracyjnym obowiązuje całkowity zakaz jazdy – aplikacja sama wyłącza napęd. Podobne strefy wolne od hulajnóg wprowadził Białystok w śródmieściu i parkach miejskich.

Czy podobne ograniczenia i strefy wolnej jazdy powinny pojawić się w Elblągu? Gdzie w naszym mieście hulajnogi stanowią największe zagrożenie? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach.